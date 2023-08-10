Скандал у Києві. Забудовник зніс 200-річний будинок на Подолі (фото)

Земля під будинком – у комунальній власності, тому робити тут щось без дозволу Київської міської ради неможливо

На місці стародавньої садиби хочуть звести клубний дім

Вранці 10 серпня забудовник зніс 200-річну садибу на Подолі, що була зразком київської житлової деревʼяної забудови ХІХ ст. Про це повідомила депутатка Київради Ксенія Семенова.

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Стародавній маєток був розташований на Ярославській, 13 Б. Згідно з документами, на місці садиби хочуть звести клубний дім за замовленням адвоката Сергія Боярчукова з юридичної компанії, співвласником якої раніше був нардеп від «Європейської солідарності» Сергій Алєксєєв.

На місце подій приїхав департамент благоустрою й повідомив про те, що в будівельників немає «контрольної карти на демонтаж», проте наразі будинок уже знесений. Також присутні два екіпажі поліції, яких викликали небайдужі громадяни з сусіднього будинку. Правоохоронці оформлюють відповідні заяви.

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«Але пацанам нічо не буде. Пацани роблять бізнес. Нема доміка, нема проблеми», – зауважила Семенова.

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Демонтаж садиби розпочали з-поза рання фото з відкритих джерел

Згідно з даними Департаменту територіального контролю міста Києва, дія картки на порушення благоустрою була призупинена. Далі – анульована. А сам будівельний паркан довкола історичного будинку не був повністю завершений. Проведення будівельних робіт без захисного паркану та відповідної картки порушення благоустрою – є грубим порушенням. Тобто забудовник самовільно, всупереч закону, здійснив демонтажні роботи 200-річної садиби, що підпадає під кримінально-правову кваліфікацію ст. 356 КК України – самоправство.

«Я, якщо чесно не розумію, як боротися із цим в правовій площині. Щоб ти не робив, вранці приїде техніка і тупо знесе будинок. А ти стрибай розказуй, що йому 200 років», – написала Семенова.

На незаконні дії також відреагувала нардепка та голова партії «Слуга народу» Олена Шуляк: «Поки не зробимо публічними всі реєстри, не введемо відповідальність – нічого не буде. Я не один рік борюсь з мінкультом – нуль реакції».

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Також нардеп зі «Слуги народу» Олександр Маріковський звернувся до заступниці голови КМДА Ганни Старостенко: «Може, зможете прокоментувати, а що у нас з цим відбувається?».

Наприкінці липня історичний будинок оточили будівельним парканом. 1 серпня у звʼязку з розголосом інспектори «Київблагоустрою» внесли припис забудовнику, вимагаючи демонтувати будівельний паркан упродовж трьох днів. У приписі було вказано, що власник паркану, тобто відповідальний за роботи, невідомий.

Завдяки розголосу Київблагоустрій вніс припис забудовнику, вимагаючи демонтувати будівельний паркан упродовж трьох днів фото з відкритих джерел

До слова, земля під будинком – у комунальній власності, тому робити тут щось без дозволу Київської міської ради неможливо.

Будівля до знесення фото з відкритих джерел

Будинок на Ярославській був зразком початкової забудови Подолу після нищівної пожежі 1811 року. Будівлю зведено на камʼяному цоколі через часті повені на Подолі, вона є унікальним зразком київської житлової деревʼяної забудови ХІХ ст.

До слова, нещодавно у Києві сталася масштабна пожежа у будівлі Києво-Могилянської академії, унаслідок чого згоріла стародавня памʼятка. За словами депутатка Київради Семенової, пожежна машина їхала 20 хв, ще 20 хв шукала гідрант. Через 40 хв вогонь охопив дах.