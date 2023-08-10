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Скандал у Києві. Забудовник зніс 200-річний будинок на Подолі (фото)

Анастасія Фещенко
glavcom.ua
Скандал у Києві. Забудовник зніс 200-річний будинок на Подолі (фото)
Земля під будинком – у комунальній власності, тому робити тут щось без дозволу Київської міської ради неможливо
фото з відкритих джерел

На місці стародавньої садиби хочуть звести клубний дім

Вранці 10 серпня забудовник зніс 200-річну садибу на Подолі, що була зразком київської житлової деревʼяної забудови ХІХ ст. Про це повідомила депутатка Київради Ксенія Семенова.

Стародавній маєток був розташований на Ярославській, 13 Б. Згідно з документами, на місці садиби хочуть звести клубний дім за замовленням адвоката Сергія Боярчукова з юридичної компанії, співвласником якої раніше був нардеп від «Європейської солідарності» Сергій Алєксєєв. 

Скандал у Києві. Забудовник зніс 200-річний будинок на Подолі (фото) фото 1

На місце подій приїхав департамент благоустрою й повідомив про те, що в будівельників немає «контрольної карти на демонтаж», проте наразі будинок уже знесений. Також присутні два екіпажі поліції, яких викликали небайдужі громадяни з сусіднього будинку. Правоохоронці оформлюють відповідні заяви.

«Але пацанам нічо не буде. Пацани роблять бізнес. Нема доміка, нема проблеми», – зауважила Семенова.

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Демонтаж садиби розпочали з-поза рання
фото з відкритих джерел

Згідно з даними Департаменту територіального контролю міста Києва, дія картки на порушення благоустрою була призупинена. Далі – анульована. А сам будівельний паркан довкола історичного будинку не був повністю завершений. Проведення будівельних робіт без захисного паркану та відповідної картки порушення благоустрою – є грубим порушенням. Тобто забудовник самовільно, всупереч закону, здійснив демонтажні роботи 200-річної садиби, що підпадає під кримінально-правову кваліфікацію ст. 356 КК України – самоправство. 

«Я, якщо чесно не розумію, як боротися із цим в правовій площині. Щоб ти не робив, вранці приїде техніка і тупо знесе будинок. А ти стрибай розказуй, що йому 200 років», – написала Семенова.

На незаконні дії також відреагувала нардепка та голова партії «Слуга народу» Олена Шуляк: «Поки не зробимо публічними всі реєстри, не введемо відповідальність – нічого не буде. Я не один рік борюсь з мінкультом – нуль реакції».

Також нардеп зі «Слуги народу» Олександр Маріковський звернувся до заступниці голови КМДА Ганни Старостенко: «Може, зможете прокоментувати, а що у нас з цим відбувається?». 

Наприкінці липня історичний будинок оточили будівельним парканом. 1 серпня у звʼязку з розголосом інспектори «Київблагоустрою» внесли припис забудовнику, вимагаючи демонтувати будівельний паркан упродовж трьох днів. У приписі було вказано, що власник паркану, тобто відповідальний за роботи, невідомий.

Завдяки розголосу Київблагоустрій вніс припис забудовнику, вимагаючи демонтувати будівельний паркан упродовж трьох днів
Завдяки розголосу Київблагоустрій вніс припис забудовнику, вимагаючи демонтувати будівельний паркан упродовж трьох днів
фото з відкритих джерел

До слова, земля під будинком – у комунальній власності, тому робити тут щось без дозволу Київської міської ради неможливо.

Будівля до знесення
Будівля до знесення
фото з відкритих джерел
Будинок на Ярославській був зразком початкової забудови Подолу після нищівної пожежі 1811 року. Будівлю зведено на камʼяному цоколі через часті повені на Подолі, вона є унікальним зразком київської житлової деревʼяної забудови ХІХ ст. 

До слова, нещодавно у Києві сталася масштабна пожежа у будівлі Києво-Могилянської академії, унаслідок чого згоріла стародавня памʼятка. За словами депутатка Київради Семенової, пожежна машина їхала 20 хв, ще 20 хв шукала гідрант. Через 40 хв вогонь охопив дах.

Читайте також: Історичній садибі у центрі столиці загрожує незаконна перебудова: обставини справи
Теги: Київ забудова будинок

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