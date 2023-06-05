Плитка замість дорогого каменю. У Києві скандал через оздоблення підземного переходу

Ремонт підземного переходу коштує майже 2,9 млн грн

У ході ремонту в переході біля метро «Університет» збивають дорогий натуральний травертин і кладуть замість нього звичайну сіру плитку. Про це заявила депутатка Київради Ксенія Семенова.

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«Перехід на Університеті викладений натуральним травертином. Квадратний метр нового коштує від двох тисяч, старого кількадесят тисяч. Його збивають і кладуть стрьомну сіру плитку гранітну якусь широкого вжитку», – обурилась Семенова.

Згідно із даними на сайті Prozorro, поточний ремонт підземного пішохідного переходу на перетині вул. Пирогова та бульвару Тараса Шевченка, коштує майже 2,9 млн грн. Дорожники Шевченківського району за 12 млн гривень замовили проведення поточного ремонту вулиці Пирогова. У перелік робіт входить ремонт тротуарів, заміна люків та влаштування залізобетонної підпірної стінки, які повинні бути завершені до початку вересня поточного року. Торги виграло ТОВ «Дорожньо-будівельне управління – 208».

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Зіпсований травертин фото: Ксенія Семенова

«Замість теплого традиційного для Києва травертину могильний граніт. Це в комплекті до туй. Оцей ось ремонт разом із вулицею коштує 12 мільйонів. Це десь 10 ремонтів укриттів в підвалах», – наголосила депутатка.

Травертин – вапняковий туф, полікристалічна, міцна, тонкозерниста гомогенна гірська порода. Травертин має естетичну, господарську та наукову цінність.

Нагадаємо, що в Києві забудовник зносить будинок, який є пам’яткою архітектури. Будинок Марії Станіславської, також відомий як «Будинок з комахами» на вул. Володимирській, 93 був збудований 1893 року. Попри це будинок був в доброму стані, аж поки декілька років тому поруч почали будувати черговий офісний центр. Після початку будівництва стіни будинку вкрилися тріщинами. У приміщенні ніби проводять ремонт, проте насправді зносять усе до фундаменту.

До слова, кияни виступили проти пеерйменування вулиці Скоропадського на ексмера Омельченка. Автор петиції пояснює, що за часів свого перебування на посаді голови КМДА та міського голови завдав Києву шалених збитків.

«Він та його команда розірвали на дві частини трамвайну мережу міста, що стало однією з причин транспортного колапсу, який кияни спостерігають і до сьогодні. Саме в ті часи була зароджена концепція громадського транспорту, за якою наземним маршрутам КП «Київпастранс» відводилася другорядна роль після приватних перевізників. Не можна не згадати і про те, що саме з часів головування Олександра Олександровича тягнуться історії найскандальніших київських забудов: у Протасовому Яру, на Осокорківських озерах, на перехресті вулиць Нижній Вал і Костянтинівська (Монстр на Подолі) тощо», – йдеться в тексті.

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Крім усього, Омельченко відзначився і трьома смертельними ДТП у 2009, 2011 та 2015 роках відповідно.