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На столичній ВДНГ знищено унікальну мозаїку (фото)

Ростислав Вонс
glavcom.ua
На столичній ВДНГ знищено унікальну мозаїку (фото)
Мозаїка оспівувала героїзм пожежників, які щоденно ризикують своїм життям, рятуючи життя інших
фото: Ксенія Семенова

Начальник пожежної частини №26 знав про мозаїку і про початок будівельних робіт

У Києві в колишньому павільйоні протипожежної безпеки на ВДНГ (нині Пожежна Частина 26) знищили унікальну мозаїку. Про це повідомила екскурсовод Оксана Пурик.

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Мозаїка оспівувала героїзм пожежників, які щоденно ризикують своїм життям, рятуючи життя інших
фото: Оксана Пурик, Ксенія Семенова

Мозаїка оспівувала героїзм пожежників, які щоденно ризикують своїм життям, рятуючи життя інших.

За словами Пурик, вона розмовляла з начальником пожежної частини №26, який знав про мозаїку і про початок будівельних робіт та з підрядниками, що виконують замовлення, проте як з’ясувалося пізніше – їм на це байдуже.

Депутатка Київради Ксенія Семенова також прокоментувала дії ДСНС. Вона поцікавилася, чи мають ДСНС якусь експертизу з культури або мистецтва, щоб приймати такі рішення.

«Божечки. Люди просто безмежно тупі. Я правда не знаю, що із цим робити. Просто безмежно тупі», – обурилася Семенова.

Як каже фотограф, письменник, екскурсовод Дмитро Соловйов, динамічність композиції вражає. Полум’я немов зривається з панно, поки відважні постаті титанів приборкують стихію та рятують дитя.

«Багатомісячну працю українського художника знищили за пару хвилин. Дорогу, рідкісну смальту перетворили на купу сміття», – зазначає Соловйов.

Раніше у ході ремонту в переході біля метро «Університет» збивають дорогий натуральний травертин і кладуть замість нього звичайну сіру плитку.

Нагадаємо, нині у Києві безробіття на найнижчому рівні з початку повномасштабного вторгнення, проте місто потребує працівників у сфері торгівлі та послуг. За інформацією Київського міського центру зайнятості станом на 1 червня у столиці зафіксовано всього 3,1 тис. безробітних. І це утричі менше, ніж на початок повномасштабного вторгнення.

До слова, у Києві встановили перше «пілотне» мобільне укриття з бетону, яке може захистити від вибухової хвилі та осколкового ураження. Його виготовлено з високоякісного бетону. Один модуль вміщує до 20 осіб. Модулі збираються як звичайний конструктор. Залежно від кількості людей, можна зібрати дві, три і навіть більше секцій.

Теги: Київ ДСНС культура

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