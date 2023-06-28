На столичній ВДНГ знищено унікальну мозаїку (фото)
Начальник пожежної частини №26 знав про мозаїку і про початок будівельних робіт
У Києві в колишньому павільйоні протипожежної безпеки на ВДНГ (нині Пожежна Частина 26) знищили унікальну мозаїку. Про це повідомила екскурсовод Оксана Пурик.
Мозаїка оспівувала героїзм пожежників, які щоденно ризикують своїм життям, рятуючи життя інших.
За словами Пурик, вона розмовляла з начальником пожежної частини №26, який знав про мозаїку і про початок будівельних робіт та з підрядниками, що виконують замовлення, проте як з’ясувалося пізніше – їм на це байдуже.
Депутатка Київради Ксенія Семенова також прокоментувала дії ДСНС. Вона поцікавилася, чи мають ДСНС якусь експертизу з культури або мистецтва, щоб приймати такі рішення.
«Божечки. Люди просто безмежно тупі. Я правда не знаю, що із цим робити. Просто безмежно тупі», – обурилася Семенова.
Як каже фотограф, письменник, екскурсовод Дмитро Соловйов, динамічність композиції вражає. Полум’я немов зривається з панно, поки відважні постаті титанів приборкують стихію та рятують дитя.
«Багатомісячну працю українського художника знищили за пару хвилин. Дорогу, рідкісну смальту перетворили на купу сміття», – зазначає Соловйов.
Раніше у ході ремонту в переході біля метро «Університет» збивають дорогий натуральний травертин і кладуть замість нього звичайну сіру плитку.
Нагадаємо, нині у Києві безробіття на найнижчому рівні з початку повномасштабного вторгнення, проте місто потребує працівників у сфері торгівлі та послуг. За інформацією Київського міського центру зайнятості станом на 1 червня у столиці зафіксовано всього 3,1 тис. безробітних. І це утричі менше, ніж на початок повномасштабного вторгнення.
До слова, у Києві встановили перше «пілотне» мобільне укриття з бетону, яке може захистити від вибухової хвилі та осколкового ураження. Його виготовлено з високоякісного бетону. Один модуль вміщує до 20 осіб. Модулі збираються як звичайний конструктор. Залежно від кількості людей, можна зібрати дві, три і навіть більше секцій.
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