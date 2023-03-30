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У Пущі-Водиці згоріла найкрасивіша дача: якою була унікальна пам'ятка (фото)

Олександра Опанасенко
glavcom.ua
У Пущі-Водиці згоріла найкрасивіша дача: якою була унікальна пам'ятка (фото)
Пожежа розкинулася на 170 кв. м
фото: ДСНС

Столітня дерев'яна садиба була поставлена на облік пам'яток архітектури 

29 березня у Пущі-Водиці згоріла двоповерхова деревʼяна садиба – Дача на Юнкерова, 37-А, якій понад 100 років. Про це повідомляє пресслужба Головного управління ДСНС України у місті Києві.

«29 березня о 12:31 до Служби порятунку надійшло повідомлення про пожежу на вул.Миколи Юнкерова, 37, що в Оболонському районі столиці», – йдеться в повідомленні Головного управління ДСНС України у місті Києві.

У Пущі-Водиці згоріла найкрасивіша дача: якою була унікальна пам'ятка (фото) фото 1
фото: ДСНС

По прибуттю рятувальники встановили, що пожежа виникла у 2-поверховій будівлі на площі 170 кв.м. Спалахнула будівля, яка є памʼяткою архітектури місцевого значення – садибу звели на початку XX століття за проєктом архітектора Едуарда-Фердинанда Брадтмана. 

У Пущі-Водиці згоріла найкрасивіша дача: якою була унікальна пам'ятка (фото) фото 2
фото: ДСНС

Скоріш за все первісно будівля призначалася для приватного пасіоната або санаторія. З огляду на таку функцію, дві веранди, що причепурені мережаними дерев'яними архівольтами, розташовані асиметрично, ліва – уздовж вуличного фасаду, а права – впоперек.

У радянський час була корпусом санаторія. Остання контора, що займала приміщення – «Київкурорттеплосервіс».

6 фото
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Садиба на вулиці Юнкерова в 2021 році
фото: Антон Короб

Важливим засобом художньої виразності є дерев'яний різьблений декор, яким рясно вкрито ошальовані стіни. А це: карнизи – підзори, лиштви на вікнах, точені парні колонки веранд. Наказом Міністерства культури України № 869 від 15 жовтня 2014 року будівля була поставлена на облік пам'яток архітектури.

Більше десяти років власникам дерев'яної будівлі, яка є пам'яткою архітектури місцевого значення, було байдуже на її долю. Будівля завжди була відкрита для безхатченків та місцевої молоді.

У листопаді 2020 року невідомі вже спробували спалити історичну дерев'яну дачу у Пущі-Водиці. Громадські активісти вважають, що таким чином хиткі забудовники намагаються звільнити місце під нове будівництво.

У березні 2021 року місцеві видання повідомляли, що найближчим часом на місці колишнього санаторію імені Першого травня на вул. Миколи Юнкерова, 37 (Пуща-Водиця, Оболонський район) може з'явитись новий житловий комплекс, який будує група компаній ZIM Capital Group.

Нагадаємо, що в Одесі спалахнув Український театр. Займання сталося в приміщенні «електропульт-регуляторної», яке обслуговує глядацьку залу на 800 місць.

Теги: пожежа Київщина

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