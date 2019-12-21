130 тонн снігу з Карпат везуть до Києва



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Для облаштування сноупарку п’ять вантажівок привезуть карпатського снігу

Якщо ви переживаєте, що в Києві досі немає білих заметів, у нас для вас є хороша новина. З Карпат і декількох міст України в столицю везуть близько 130 тонн снігу. Його доставляють частинами – приблизно по 30 тонн, перша ходка вже знаходиться під Аркою дружби народів.

Це роблять для того, щоб облаштувати один з найбільших міських сноупарків в Європі. Про це Інформатор повідомляє з посиланням на пост організаторів змагання серед професійних лижників і сноубордистів «Дабл Трипл Snow Fest» Facebook.

Відомо, що тонни снігу везуть на п’яти вантажівках під спеціальним тентом. Це роблять, щоб він не розтанув по дорозі. «Наша технічна команда везе сніг звідусіль. Тому тонни снігу вже збираються з найбільших ковзанок Києва, їдуть фурами з Дніпра і завантажуються в Буковелі», – поділилися організатори.

Також вони розповіли, що готують власний сніг пушками в закритих холодильних камерах. Перші замети вже приїхали на локацію. А в суботу всі бажаючі зможуть повністю зануритися в зимову атмосферу.

Активіст і блогер Олександр Барабошко вже розмістив фото, де він позує на заметі, що є доказом приходу зими до Києва, хоч і не зовсім природним чином.

Нагадаємо, у суботу під аркою Дружби народів у Києві відкриється сноупарк.

Як повідомлялося, у неділю через новорічний парад буде перекрито центр Києва.