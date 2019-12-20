Київська дитяча залізниця вперше відкрила зимовий сезон (розклад, фото)



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Потяги відправляються зі станції «Київ-Пасажирський дитячий»

Для зимового сезону потяги утеплили

Цього року вперше за весь час існування столичної дитячої магістралі відкрився зимовий сезон.

Про це повідомляє пресслужба Укрзалізниці.

«Для комфорту юних залізничників і відвідувачів ми утеплили вагони мінеральною ватою, модернізували систему опалення. У кожному вагоні є камери відеоспостереження та монітори для трансляції відеосюжетів за профорієнтаційною тематикою, мультфільмів», - розповіли залізничники

Адреса: Київ, Сирецький парк, станція Київ-Пасажирський дитячий.

Дитяча залізниця працюватиме 21, 22 грудня, а з 25 грудня по 12 січня - щоденно з 10:30 до 17:00.

Вартість квитків:

для дорослих - 100 грн.

Для дітей - 50 грн,

для дітей до 3 років – безкоштовно,

вхід до Музею історії «Південно-Західної залізниці» - 20 грн.

Нагадаємо, раніше дитяча залізниця взимку не працювала. 6 жовтня відбулося офіційне закриття 66 сезону руху поїздів Київської дитячої залізниці.