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    Київська дитяча залізниця вперше відкрила зимовий сезон (розклад, фото)

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    Потяги відправляються зі&nbsp;станції &laquo;Київ-Пасажирський дитячий&raquo; - Київська дитяча залізниця вперше відкрила зимовий сезон (розклад, фото)
    Потяги відправляються зі станції «Київ-Пасажирський дитячий»

    Для зимового сезону потяги утеплили

    Цього року вперше за весь час існування столичної дитячої магістралі відкрився зимовий сезон.

    Про це повідомляє пресслужба Укрзалізниці.

    «Для комфорту юних залізничників і відвідувачів ми утеплили вагони мінеральною ватою, модернізували систему опалення. У кожному вагоні є камери відеоспостереження та монітори для трансляції відеосюжетів за профорієнтаційною тематикою, мультфільмів», - розповіли залізничники

    Адреса: Київ, Сирецький парк, станція Київ-Пасажирський дитячий.

    Дитяча залізниця працюватиме 21, 22 грудня, а з 25 грудня по 12 січня - щоденно з 10:30 до 17:00.

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    Вартість квитків:

    • для дорослих - 100 грн.
    • Для дітей - 50 грн,
    • для дітей до 3 років – безкоштовно,
    • вхід до Музею історії «Південно-Західної залізниці» - 20 грн.

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    Київська дитяча залізниця вперше відкрила зимовий сезон (розклад, фото)
    Київська дитяча залізниця вперше відкрила зимовий сезон (розклад, фото)
    Київська дитяча залізниця вперше відкрила зимовий сезон (розклад, фото)

    Нагадаємо, раніше дитяча залізниця взимку не працювала. 6 жовтня відбулося офіційне закриття 66 сезону руху поїздів Київської дитячої залізниці. 

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