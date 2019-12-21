Після ремонту відновлено рух на двох мостах Києва



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Денне асфальтування на мосту Патона Фото: Київавтодор

Ремонт на мосту Патона завершили на три дні раніше

На мосту ім. Патона в Києві повністю відкрито транспортний рух. Ремонтні роботи закінчили на 3 доби раніше запланованого. Про це повідомила комунальна корпорація «Київавтодор».

Столичні дорожники ліквідовували аварійне просідання на мосту, під яким виявили пошкодження плити автопроїзду. Для плити використали бетон з поліпшеними якостями.

Поточні роботи закінчили і на Південному мосту, де транспортний рух також відкрито.

Нагадаємо, 17 грудня рух було обмежено крайньою правою смугою у напрямку лівого берега. Під місцем просідання дорожники виявили пошкодження плити автопроїзду.

Роботи тривали цілодобово та планувалося завершити їх 23 грудня.

Конструкції мосту ім. Патона з моменту будівництва (споруда введена в експлуатацію 1953 року) капітально не ремонтували. Зараз для безпечного користування мостом на ньому потрібно провести масштабну реконструкцію.

Нагадаємо, в липні 2018 року на нараді представників НАН України та КМДА було запропоновано провести комплексне обстеження моста Патона, а потім реконструкцію, яка за 65 років експлуатації проводилася один раз. А в кінці серпня мер Віталій Кличко з міського бюджету виділив 4 млн грн на обстеження аварійного моста.

За результатами обстеження буде розроблено проект реконструкції моста Патона. Орієнтовна вартість реконструкції становить 5 млрд грн.

Столична влада заявила, що готова до проведення робіт із реконструкції мосту Патона. Фахівці комунальної корпорації «Київавтодор» вже підготували проект технічного завдання на розробку проєктно-кошторисної документації реконструкції мосту. Наразі місто очікує на позитивну відповідь від Міністерства культури, молоді та спорту України.

Вчені попереджають: зволікання з відновлювальними роботами на мосту Патона може призвести до його руйнування.