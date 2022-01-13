2 млн грн розкрадань на розчистці струмка. Посадовці «Плесо» підуть під суд

У 2020 році відбулися роботи з ремонту гідротехнічних споруд та розчистки струмка Сирець

Підрядники не виконали роботи в повному обсязі, а керівники КП «Плесо» внесли неправдиві дані про їх виконання

Подільська окружна прокуратура Києва завершила досудове розслідування відносно організованої групи з числа службових осіб КП «Плесо» та підрядників, яких підозрюють у привласненні понад 2 млн грн, виділених зі столичного бюджету на ремонт гідротехнічних споруд та розчистку струмка Сирець (ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України). Про це повідомляє пресслужба Київської міської прокуратури.

Згідно з матеріалами слідства, у березні 2020 року між КП «Плесо» та підрядними організаціями за результатами процедури відкритих торгів був укладений договір підряду на виконання робіт з капітального ремонту гідротехнічних споруд та розчистки струмка Сирець у Подільському та Шевченківському районах м. Києва.

Попри те, що підрядними організаціями роботи в повному обсязі були не виконані, керівники товариств внесли до офіційних документів завідомо неправдиві відомості про їх виконання.

У свою чергу посадовці КП «Плесо», а саме заступник начальника відділу проектування та підготовки будівництва та інженер з технічного нагляду, діючи в інтересах підрядних організацій та всупереч інтересам служби, підписали указані документи, що стало підставою для здійснення розрахунку з ними.

Як встановило слідство, зазначені протиправні дії вчинялися всіма учасниками схеми умисно, у складі організованої групи, згідно відведених ролей.

Збитки, заподіяні столичному бюджету, складають понад 2 млн грн, що підтверджується висновками експертиз.

На цей час триває ознайомлення підозрюваних з матеріалами кримінального провадження, після чого обвинувальний акт буде скеровано до суду.

До слова, у жовтні 2021 року в комунальному підприємстві «Плесо» відбулися обшуки Національної поліції України із застосуванням обмежених заходів до працівників підприємства. Слідчі дії пов’язані із фактом забруднення невідомими особами водойми озера Опечень-5 у 2019 році.