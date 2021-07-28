Правоохоронці прийшли з обшуками у столичне підприємство «Плесо»

«Плесо» - комунальне підприємство КМДА по охороні, утриманню та експлуатації земель водного фонду міста

«Плесо» - комунальне підприємство КМДА по охороні, утриманню та експлуатації земель водного фонду міста

Під час обшуку вилучено документи, що стосуються підрядних організацій

У комунальному підприємстві «Плесо» проходять обшуки щодо діяльності підрядних організацій. Про це повідомляє комунальне підприємство.

За інформацією КП «Плесо», Головне слідче управління Національної поліції України спільно з представником Офісу генерального прокурора України у рамках кримінального впровадження від 1 серпня 2019 року прийшли до підприємства з метою виявлення та вилучення документації, що стосується підрядних організацій, які виконували роботи з розчистки та благоустрою об’єктів.

«Усі наявні документи надані в повному обсязі з метою сприяння повному та всебічному розслідуванню», – зазначають у підприємстві.

Нагадаємо, що «Плесо» – комунальне підприємство КМДА по охороні, утриманню та експлуатації земель водного фонду м. Києва.

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