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    Правоохоронці прийшли з обшуками у столичне підприємство «Плесо»

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    &laquo;Плесо&raquo; - комунальне підприємство КМДА по охороні, утриманню та експлуатації земель водного фонду міста - Правоохоронці прийшли з обшуками у столичне підприємство «Плесо»
    «Плесо» - комунальне підприємство КМДА по охороні, утриманню та експлуатації земель водного фонду міста
    Фото: Wikimapia

    Під час обшуку вилучено документи, що стосуються підрядних організацій

    У комунальному підприємстві «Плесо» проходять обшуки щодо діяльності підрядних організацій. Про це повідомляє комунальне підприємство.

    За інформацією КП «Плесо», Головне слідче управління Національної поліції України спільно з представником Офісу генерального прокурора України у рамках кримінального впровадження від 1 серпня 2019 року прийшли до підприємства з метою виявлення та вилучення документації, що стосується підрядних організацій, які виконували роботи з розчистки та благоустрою об’єктів.

    «Усі наявні документи надані в повному обсязі з метою сприяння повному та всебічному розслідуванню», – зазначають у підприємстві.

    Нагадаємо, що «Плесо» – комунальне підприємство КМДА по охороні, утриманню та експлуатації земель водного фонду м. Києва.

    Раніше повідомлялося, що прокуратура підозрює посадовців комунального підприємства «Плесо» та ТОВ «ДК «Мідас» у привласненні коштів під час розчистки струмка Сирець у Шевченківському та Подільському районах Києва за 15,71 млн грн.

    28 липня Служба безпеки України стосовно ПрАТ «Київспецтранс» розпочала слідчі дії на полігоні будівельних та великогабаритних відходів №6, розташованому на вул. Пирогівський шлях, 94-96. Згідно з ухвалою суду тут відбираються зразки ґрунтів, повітря, води.

    27 липня близько 30 співробітників Служби безпеки України прибули на полігон твердих побутових відходів №5 в Підгірцях для виконання слідчих дій, тимчасово зупинивши роботу об’єкту. На сьогодні на полігоні №5 вдалося відновити роботу, щоб не створювати погіршення санітарно-екологічної ситуації в місті.

    Теги: Національна поліція України обшук Київ Офіс Генерального прокурора
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    Правоохоронці прийшли з обшуками у столичне підприємство «Плесо»