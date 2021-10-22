Поліція проводить обшуки в «Плесо» у справі дворічної давнини

У 2019 році Держекоінспекція виявила забруднення озера Опечень невідомими особами

Поліція досі не знайшла винних у забрудення водойми

У комунальному підприємстві «Плесо» відбуваються обшуки Національної поліції України із застосуванням обмежених заходів до працівників підприємства. Про це повідомляє пресслужба Київської міської держадміністрації.

Слідчі дії пов’язані із фактом забруднення невідомими особами водойми озера Опечень-5 у 2019 році. У той час на виконання припису Держекоінспекції КП «Плесо», згідно зі своїми повноваженнями, звернулося до Київської аварійно-рятувальної служби, яка ліквідувала наслідки зазначеного забруднення. Винних у скоєнні цього правопорушення досі не було знайдено.

Обшуки здійснюються за звинуваченням КП «Плесо» в нанесенні шкоди довкіллю та порушенні законодавства про охорону водних ресурсів, враховуючи те, що КП «Плесо» є балансоутримувачем зазначеної водойми.

Нагадаємо, наприкінці липня цього року в комунальному підприємстві «Плесо» пройшли обшуки щодо діяльності підрядних організацій.

22 жовтня Шевченківська окружна прокуратура Києва спільно зі слідчими поліції та за оперативного супроводження СБУ проводить обшуки у службових приміщеннях Комунального підприємства «Київське міське бюро технічної інвентаризації» та ряду інших підприємств за фактом розтрати бюджетних коштів у сумі близько 12 млн грн.

Також 22 жовтня правоохоронці проводять обшуки на київських підприємствах-перевізниках відходів та на сміттєвих полігонах.