Райрада під Києвом прибрала до рук столичні землі колишньої типографії

Однією з районних рад Київської області незаконно оформлено за собою право власності на земельні ділянки на вул. Львівській, 72

Райрада хоче звести на спірних земельних ділянках багатоповерховий житловий комплекс із приміщеннями комерційного призначення

Шевченківська окружна прокуратура Києва через суд вимагає скасування рішень про державну реєстрацію права власності на земельні ділянки комунальної власності у Святошинському районі столиці, право власності на які незаконно перейшло одній з райрад Київської області. Про це повідомляє пресслужба Київської міської прокуратури.

Так, під час здійснення процесуального керівництва у кримінальному провадженні окружна прокуратура встановила, що однією з районних рад Київської області з порушенням вимог закону оформлено за собою право власності на земельні ділянки на вул. Львівській, 72, на яких розташована будівля колишньої типографії, та які належать на праві власності територіальній громаді Києва.

У подальшому між районною радою та товариством-забудовником був укладений інвестиційний договір, за яким передбачено будівництво на спірних земельних ділянках багатоповерхового житлового комплексу із приміщеннями комерційного призначення.

З метою відновлення порушених прав територіальної громади столиці окружною прокуратурою заявлено позовну заяву про витребування земельних ділянок та скасування рішень про державну реєстрацію права власності на них.

Також ухвалою Господарського суду Києва в порядку забезпечення позову накладено арешт на вказані земельні ділянки та заборонено вчиняти будь-які дії щодо проведення підготовчих, вишукувальних, будівельних та інших робіт з будівництва, а також заборонено здійснювати будь-які дії із вказаними земельними ділянками.

Як повідомлялося, 11 січня на перехресті проспекту Науки та Стратегічного шосе у Голосіївському районі Києва місцеві мешканці знесли паркан, встановлений забудовником на території парку.

Нещодавно на території Феофанії в Києві забудовник вирубав горіхову плантацію Національної академії наук. Там він планує звести житловий комплекс.

Читайте також: