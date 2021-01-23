Податок на квартири: кому доведеться платити від 5 тис. грн

З моменту вручення квитанції у власників квартир є 60 днів для сплати податку

Українці повинні заплатити податки за свої квартири. Для тих, у кого площа квартири перевищує 130 квадратів, розмір податку становить від 5 тис. грн.

Це випливає з 266 статті Податкового кодексу України. Зайвою вважають площу будинку від 120 квадратів і квартири – від 60 квадратних метрів. Платіжки приходять за минулий рік. Так, 2021-го потрібно буде заплатити за 2020-й. Кожному власнику «зайвої» нерухомості прийде квитанція (до 1 липня).

З моменту вручення квитанції дають 60 днів для сплати податку. Його обсяг залежить від населеного пункту. Місцева влада має право встановлювати ставку, однак її розмір не може перевищувати 1,5% мінімальної зарплати. У 2020-му це 62,5 грн, а 2021-го – 70,8 грн.

Також місцева влада може збільшити «норму». Наприклад, брати податки за квартири площею, яка перевищує не 60, а 70 квадратних метрів. Припустімо, що місцева влада встановила максимальну ставку і мінімальну норму щодо площі.

У 2020-му за квартиру 80 квадратів («зайвих» 20 кв. м) потрібно було заплатити 1250 грн, а 2021-го за цю саму квартиру доведеться віддати вже 1416 грн.