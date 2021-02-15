Іпотека під 7%. Уряд спростив отримання кредитів на житло

Кредит на житло планують видавати на термін до 20 років

У Мінфіні розповіли, кому видаватимуть пільгову іпотеку

Кабінет міністрів 15 лютого ухвалив зміни до механізму видачі іпотеки під 7% та спростив критерії для тих, хто хоче її отримати.

Про це повідомили у Мінфіні.

Так, раніше доступну іпотеку планували надавати лише людям, які перебувають на квартирному обліку, молодим сім’ям, внутрішньо переміщеним особам, науково-педагогічним працівникам, медикам чи працівникам бюджетної сфери. Тепер ці вимоги скасували.

Також тепер не обов'язково жити в гуртожитку чи старому будинку, а норма забезпечення житлом на одного члена сім'ї може перевищувати 13,65 кв. метра.

Як переконують в уряді, на неї тепер можуть розраховувати будь-які громадяни. Але вони не повинні мати у власності чи власності сім’ї житла, інвестицій в його будівництво, а також майнових прав на об’єкти незавершеного будівництва житлової нерухомості, якщо їх загальна площа перевищує 50 кв. метрів на одну людину чи сім'ю з двох людей. Та також 20 кв. метрів на кожного наступного члена сім'ї.

Також уряд зменшив максимально допустимий розмір середньомісячного сукупного чистого доходу позичальника та членів його сім’ї: з 5-кратного до 10-кратного розміру місячної середньої зарплати у регіоні України, де розташований предмет іпотеки.

«Сподіваємось, що, відчувши державну підтримку, більшість банків найближчим часом відновлять або утворять нові власні продукти іпотечного кредитування для участі в програмі», – зазначає заступник міністра фінансів Юрій Драганчук.

У січні Кабмін затвердив створення механізмів та інструментів для запуску в Україні іпотеки під 7%. Нині її видають під 10%. Кредит на житло планують видавати на термін до 20 років. Мінімальний перший внесок – 15% від вартості житла.

Така програма працюватиме в межах видачі «Доступних кредитів 5-7-9%».

Компенсацію надаватимуть позичальникам, які отримали іпотеку у національній валюті в уповноваженому банку. Скористатися нею зможуть як ті, хто хоче купити квартиру, так і ті, хто планує збудувати власний будинок. Водночас в іпотеку не можна буде придбати житло, яке побудоване до 2015 року.

Із 2020 року в Україні вже діє програма видачі іпотеки під 10%. Водночас за пів року її існування видали всього пів тисячі кредитів. Хоча, лише за даними асоціації будівельників, понад 6 мільйонів українців потребують власного житла.

Нагадаємо, прем'єр-міністр України Денис Шмигаль раніше заявив, що Кабінет міністрів планує і надалі знижувати ставку по іпотеці для українців. Зокрема, йдеться про зниження ставки до 5%.

Крім того, уряд подовжив дію Державної програми забезпечення молоді житлом до 2023 року.