Аеропорт «Бориспіль» отримав нового директора: що про нього відомо

Дубревському і сім'ї належить три квартири в окупованому Донецьку, а батько Дубревського живе та працює в ОРДО

Наглядова рада держпідприємства Міжнародний аеропорт «Бориспіль» визначила Олексія Дубревського переможцем конкурсу на посаду генерального директора. Про це повідомляє пресслужба Мінінфраструктури.

Дубревському доведеться займатися поверненням докризових обсягів пасажиропотоку і залученням інвестицій в інфраструктуру аеропорту.

У 2007−2020 роках директором аеропорту був Павло Рябікін, який восени минулого року очолив Державну митну службу України. У зв’язку з цим провели конкурс.

В Мінінфраструктури відзначили що Дубревський має 15-річний досвід роботи у сфері управління авіаінфраструктурою. В різні роки він працював у німецькій компанії Lufthansa, а також у аеропорту Донецька (не працює з травня 2014 року та був зруйнований в ході боїв за аеропорт у 2014−2015 роках) та аеропорту Рас-Ель-Хайма (ОАЕ). Останні два роки Дубревський очолював КП «Міжнародний аеропорт Запоріжжя» (в статусі в.о.).

«Серед першочергових завдань – це покращення сервісу таксі при аеропорті, розвиток безбар'єрності для маломобільних груп населення, створення умов для системного підвищення кваліфікації працівників. Важливим є подальше відновлення роботи аеропорту до показників періоду до пандемії. Також наголошу, що ми маємо нарешті почати відповідальніше ставитись до розміщення реклами в аеропорту. Тут формується перше враження про нас як країну. І ми – це не лише онлайн-казино» – заявив Олександр Кубраков, міністр інфраструктури України.

Згідно з декларацією Дубревського, йому та членам його сім'ї належить три квартири в окупованому Донецьку. Його дружина володіє автомобілем BMW 320I 2016 року. У 2020 році зарплата Дубревського на посаді директора аеропорту Запоріжжя склала 511 тис. грн (42,6 тис. грн на місяць). Дубревський також задекларував $80 тис., 10 тис. євро та 108 тис. грн готівкових коштів.

Портал «Дій – Запоріжжя» писав, що батько Олексія Дубревського Юрій Дубревський після початку війни залишився на окупованій території і очолював «Донецький інститут фізичної культури і спорту». Зараз він завідувач кафедри циклічних видів спорту так званого «Донецького національного університету» (після початку війни університет переїхав до Вінниці та отримав назву Донецький національний університет імені Стуса, проте частина викладачів та студентів залишилася в Донецьку).

Медіаплатформа Forpost писала, що Дубревський на посаді в.о. директора запорізького аеропорту працював в інтересах ексголови металургійного комбінату Запоріжсталь (контролює «Метінвест» Ріната Ахметова і Вадима Новинського) Ростислава Шурми та колишнього фіндиректора комбінату Руслана Божка. Нібито обслуговуванням літаків і вантажними перевезеннями в аеропорту займаються пов’язані з ними фірми. Крім того, зазначалося, що дружина Дубревського Олена – рідна сестра дружини директора Запоріжсталі з капбудівництва Олексія Лебедєва.