У «Борисполі» затримали пасажира з діамантами на 2 млн грн (фото, відео)

Коштовне каміння чоловік віз зі Стамбула з порушенням українського законодавства

1 липня ввечері у столичному аеропорту «Бориспіль» під час оформлення рейсу Стамбул–Київ прикордонники спільно з працівниками Служби безпеки України та київськими митниками провели огляд багажу та ручної поклажі одного з пасажирів рейсу, під час якого виявили коштовне каміння. Про це повідомляє пресслужба Держприкордонслужби України.

У речах 36-річного громадянина України правоохоронці виявили 9 каблучок з білого золота, оздоблених діамантами, один діамант жовтого кольору з сертифікатом «HRD» та 6 паперових згортків із діамантами різних розмірів та ваги.

Попередня вартість виявлених діамантів сягає 2 млн грн.

За результатами огляду складено протокол про порушення митних правил за статтею 471 МКУ.

Нагадаємо, 20 червня у «Борисполі» прикордонники виявили пасажира з діамантами на 1 млн грн.

Крім цього, наприкінці 2020 року також у «Борисполі» прикордонники виявили жінку, яка перевозила діаманти на 15 млн грн у спідній білизні та діаманти на 17 млн грн у кишені пасажирки.