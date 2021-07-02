  1. Головна
  2. Київ
  3. Новини
рус
    Новини

    У «Борисполі» затримали пасажира з діамантами на 2 млн грн (фото, відео)

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Правоохоронці виявили 9 каблучок з білого золота, оздоблених діамантами - У «Борисполі» затримали пасажира з діамантами на 2 млн грн (фото, відео)
    Правоохоронці виявили 9 каблучок з білого золота, оздоблених діамантами
    Фото: Держприкордонслужба

    Коштовне каміння чоловік віз зі Стамбула з порушенням українського законодавства

    1 липня ввечері у столичному аеропорту «Бориспіль» під час оформлення рейсу Стамбул–Київ прикордонники спільно з працівниками Служби безпеки України та київськими митниками провели огляд багажу та ручної поклажі одного з пасажирів рейсу, під час якого виявили коштовне каміння. Про це повідомляє пресслужба Держприкордонслужби України.

    У речах 36-річного громадянина України правоохоронці виявили 9 каблучок з білого золота, оздоблених діамантами, один діамант жовтого кольору з сертифікатом «HRD» та 6 паперових згортків із діамантами різних розмірів та ваги.

    Попередня вартість виявлених діамантів сягає 2 млн грн.

    1 з 5
    на весь екран згорнути
    У «Борисполі» затримали пасажира з діамантами на 2 млн грн (фото, відео)
    У «Борисполі» затримали пасажира з діамантами на 2 млн грн (фото, відео)
    У «Борисполі» затримали пасажира з діамантами на 2 млн грн (фото, відео)
    У «Борисполі» затримали пасажира з діамантами на 2 млн грн (фото, відео)

    За результатами огляду складено протокол про порушення митних правил за статтею 471 МКУ.

    Нагадаємо, 20 червня у «Борисполі» прикордонники виявили пасажира з діамантами на 1 млн грн.

    Крім цього, наприкінці 2020 року також у «Борисполі» прикордонники виявили жінку, яка перевозила діаманти на 15 млн грн у спідній білизні та діаманти на 17 млн грн у кишені пасажирки.

    Теги: прикордонники митниця контрабанда Держприкордонслужба Аеропорт Бориспіль
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    У «Борисполі» затримали пасажира з діамантами на 2 млн грн (фото, відео)