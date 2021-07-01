Сотні українських туристів не можуть вилетіти з «Борисполя» до Туреччини: рейси затримуються

Затримка рейсів відбулась з причин, на які не може вплинути аеропорт

Рейси перенесені через відсутній дозвіл з боку Туреччини

У Міжнародному аеропорту «Бориспіль» затримують виліт рейсів до Туреччини. Країна не надає дозвіл на це. Про це повідомляє пресслужба аеропорту «Бориспіль».

Затримують такі рейси:

PS 6237 Київ-Анталія а/к «МАУ» з 02:00 виліт перенесено на 14:00,

PS 6233 Київ-Анталія а/к «МАУ» з 03:00 виліт перенесено на 17:30,

PS 5333 Київ-Анталія а/к «МАУ» з 11:40 виліт перенесено на 18:20,

PS 5331 Київ-Анталія а/к «МАУ» з 05:00 виліт перенесено на 11:00,

QU 4407 Київ-Анталія а/к Azur Air Ukraine з 12:30 виліт перенесено 17:40.

Повідомляється, що затримка рейсів відбулась з причин, на які не може вплинути аеропорт. Рейси перенесені через відсутній дозвіл з боку Туреччини.

«Просимо пасажирів вказаних рейсів орієнтуватись на офіційну інформацію від представників авіакомпаній та відстежувати час вильоту на онлайн табло на сайті аеропорту. А також перевіряйте актуальний статус рейсів на онлайн табло на сайтах авіаперевізників, – повідомляє аеропорт.

Напередодні українців, які їдуть відпочивати у Туреччину, попередили про аномальну спеку. Нагадаємо, Туреччина 17 травня скасувала обов’язковість тестування для українських туристів, але на початку червня цю вимогу повернула.

До слова, «Бориспіль» вперше в історії увійшов до ТОП-15 аеропортів Європи.