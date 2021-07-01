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    Сотні українських туристів не можуть вилетіти з «Борисполя» до Туреччини: рейси затримуються

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    Затримка рейсів відбулась з причин, на які не може вплинути аеропорт - Сотні українських туристів не можуть вилетіти з «Борисполя» до Туреччини: рейси затримуються
    Затримка рейсів відбулась з причин, на які не може вплинути аеропорт
    Фото: i-visti.com

    Рейси перенесені через відсутній дозвіл з боку Туреччини

    У Міжнародному аеропорту «Бориспіль» затримують виліт рейсів до Туреччини. Країна не надає дозвіл на це. Про це повідомляє пресслужба аеропорту «Бориспіль».

    Затримують такі рейси:

    • PS 6237 Київ-Анталія а/к «МАУ» з 02:00 виліт перенесено на 14:00,
    • PS 6233 Київ-Анталія а/к «МАУ» з 03:00 виліт перенесено на 17:30,
    • PS 5333 Київ-Анталія а/к «МАУ» з 11:40 виліт перенесено на 18:20,
    • PS 5331 Київ-Анталія а/к «МАУ» з 05:00 виліт перенесено на 11:00,
    • QU 4407 Київ-Анталія а/к Azur Air Ukraine з 12:30 виліт перенесено 17:40.

    Повідомляється, що затримка рейсів відбулась з причин, на які не може вплинути аеропорт. Рейси перенесені через відсутній дозвіл з боку Туреччини.

    «Просимо пасажирів вказаних рейсів орієнтуватись на офіційну інформацію від представників авіакомпаній та відстежувати час вильоту на онлайн табло на сайті аеропорту. А також перевіряйте актуальний статус рейсів на онлайн табло на сайтах авіаперевізників, – повідомляє аеропорт.

    Напередодні українців, які їдуть відпочивати у Туреччину, попередили про аномальну спеку. Нагадаємо, Туреччина 17 травня скасувала обов’язковість тестування для українських туристів, але на початку червня цю вимогу повернула.

    До слова, «Бориспіль» вперше в історії увійшов до ТОП-15 аеропортів Європи.

    Теги: Туреччина Аеропорт Бориспіль туризм МАУ аеропорт мандрівка авіарейс
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    Сотні українських туристів не можуть вилетіти з «Борисполя» до Туреччини: рейси затримуються