У «Борисполі» прикордонники виявили в іноземця фальшивий паспорт

Іноземець зізнався, що аргентинський паспорт придбав у Стамбулі за 600 євро

У пункті пропуску в міжнародному аеропорту «Бориспіль» прикордонники Окремого контрольно-пропускного пункту «Київ» викрили іноземця з підробленим документом. Про це повідомляє пресслужба Держприкордонслужби України.

Порушник, який називався громадянином Аргентини, використовував документ цієї країни, у якому були замінені сторінки з установчими даними.

Після того, як прикордонники викрили фальшивку, іноземець назвався громадянином Ірану. Він зізнався, що аргентинський паспорт придбав у Стамбулі за 600 євро та планував з його допомогою дістатися в Німеччину.

Наразі порушника затримали, його особу встановлюють.

Як повідомлялося, 1 липня ввечері у столичному аеропорту «Бориспіль» під час оформлення рейсу Стамбул–Київ прикордонники спільно з працівниками Служби безпеки України та київськими митниками провели огляд багажу та ручної поклажі одного з пасажирів рейсу, під час якого виявили діамантів на 2 млн грн.

Раніше у «Борисполі» СБУ блокувала нелегальний вивіз авіаційних товарів.

У квітні в «Борисполі» прикордонники виявили у громадянина Туреччини підроблені документи. Так, в іноземця, який прямував рейсом «Анкара - Київ – Бергамо», були підроблені документи – ID-картка Греції та закордонний паспорт громадянина Греції.

Також у квітні в аеропорту правоохоронці затримали громадянина Індії, який пропонував прикордонникам неправомірну вигоду, щоб потрапити до України.

На початку березня цього року до України не впустили заслужену артистку Росії, що летіла у Київ на зйомки.

Також у «Борисполі» в Україну не впустили російську акторку Глафіру Тарханову, яка торік знімалася на окупованому півострові.



