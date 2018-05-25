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    Аеропорт «Київ» приєднався до акції на підтримку Сенцова

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    Аеропорт «Київ» приєднався до акції на підтримку Сенцова

    Від сьогодні на табло аеропорту буде постійно присутня строка — #FREESENTSOV»

    Аеропорт «Київ» (Жуляни) приєднався до акції на підтримку українського політв’язня Олега Сенцова, який оголосив голодування з вимогою звільнити усіх, утримуваних Кремлем українців.

    Про це повідомила режисерка Поліна Кельм. 

    «В нас чудова новина — Аеропорт Київ - Kyiv Sikorsky Airport airport долучився до акції на підтримку Олега Сенцова. Від сьогодні на табло аеропорту буде постійно присутня строка — #FREESENTSOV», — написала вона у Facebook.

    Раніше український політв'язень Олег Сенцов оголосив голодування з вимогою відпустити всіх українців, утримуваних у Росії.

    Київ Олег Сенцов аеропорт голодування Аеропорт Київ
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