Аеропорт «Київ» приєднався до акції на підтримку Сенцова

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Від сьогодні на табло аеропорту буде постійно присутня строка — #FREESENTSOV»

Аеропорт «Київ» (Жуляни) приєднався до акції на підтримку українського політв’язня Олега Сенцова, який оголосив голодування з вимогою звільнити усіх, утримуваних Кремлем українців.

Про це повідомила режисерка Поліна Кельм.

«В нас чудова новина — Аеропорт Київ - Kyiv Sikorsky Airport airport долучився до акції на підтримку Олега Сенцова. Від сьогодні на табло аеропорту буде постійно присутня строка — #FREESENTSOV», — написала вона у Facebook.

Раніше український політв'язень Олег Сенцов оголосив голодування з вимогою відпустити всіх українців, утримуваних у Росії.