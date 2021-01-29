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    Аеропорт «Київ» розшириться і прийматиме великі літаки

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    Нині аеропорт &laquo;Київ&raquo; займає територію площею 265 га і має одну злітно-посадкову смугу&nbsp;довжиною 2310 м&nbsp; - Аеропорт «Київ» розшириться і прийматиме великі літаки
    Нині аеропорт «Київ» займає територію площею 265 га і має одну злітно-посадкову смугу довжиною 2310 м 
    Фото з відкритих джерел

    Аеропорт «Київ» чекає на рішення Київради щодо надання трьох земельних ділянок

    Міжнародний аеропорт «Київ» ім. Сікорського отримає в постійне користування ще одну земельну ділянку 0,25 га, за рахунок чого територія летовища збільшиться.

    Таке рішення було ухвалено 27 січня на засіданні постійної комісії Київської міської ради з питань архітектури, містобудування та земельних відносин. Про це повідомив на своїй сторінці у Facebook депутат Київради Михайло Терентьєв.

    «…На засіданні колеги підтримали надання Міжнародному аеропорту «Київ» (Жуляни) земельної ділянки у постійне користування, результатом чого аеропорт у межах міста зможе приймати літаки Boeing з великою пасажиромісткістю, що позитивно впливатиме на пасажиропотік у столиці», - написав він.

    Це рішення прокоментували в аеропорту «Київ»: «В результаті цього рішення та рішення, що є на розгляді в Київради щодо надання ще двох земельних ділянок площею 13 га, столичний аеропорт зможе реалізувати проект з реконструкції злітно-посадкової смуги, яка включає подовження ЗПС на 500 м до 2810 м, що дозволить аеродрому обслуговувати повітряні судна більшого розміру (типу Airbus A321) і за будь-яких погодних умов».

    Зазначається, що ситуація зі значним скороченням польотів в період карантину є сприятливою для початку масштабних робіт з реконструкції та подовження смуги.

    Нині аеропорт займає територію площею 265 га, має одну злітно-посадкову смугу довжиною 2310 м і шириною 45 м.

    Наразі вже розроблено майстер-план реконструкції аеродрому «Київ», який має п'ять різних варіантів. Кожен із них має на увазі подовження ЗПС на 550 м, поліпшення характеристик систем заходу на посадку (світлосигнальне і радіонавігаційне обладнання). Орієнтовна вартість цих робіт коливається 80-100 млн євро.

    Раніше повідомлялося, що у найближчі 3-5 років в Міжнародному аеропорту «Київ» ім. Сікорського продовжать злітно-посадкову смугу для прийому важких повітряних суден.

    Теги: Київ Київрада земля аеропорт авіаперевезення Аеропорт Київ
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