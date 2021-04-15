Митники розпочали перевірку магазинів Duty Free в аеропорту «Київ»

У магазинах безмитної торгівлі, що функціонують у пункті пропуску «Київ», перевірка

Проводиться перевірка дотримання магазинами митного режиму під час реалізації ними тютюнових виробів

Київська митниця Держмитслужби проводить перевірку дотримання митного режиму безмитної торгівлі утримувачами магазинів, розміщених у пункті пропуску аеропорту «Київ» (Жуляни), під час реалізації ними тютюнових виробів. Про це повідомляє пресслужба Київської митниці.

Наказ про проведення спеціальних заходів було підписано в.о. начальника Київської митниці Держмитслужби Євгенією Романчиковою 7 квітня 2021 року.

Перевірка проводиться комісією у складі посадових осіб структурних підрозділів Київської митниці під особистим контролем в.о. начальника митниці. Кінцевий термін роботи комісії – 26 квітня 2021 року.

Підставою для проведення перевірки є лист в.о. директора Департаменту боротьби з контрабандою та порушенням митних правил Державної митної служби України від 1 квітня 2021 року. В результаті аналітично-пошукової роботи Департаментом було зафіксовано факт митного оформлення митним постом «Аеропорт «Київ» значної кількості декларацій типу ІМ 72 АА (ДЕ) із загальною кількістю цигарок майже 510 млн шт. та загальною вагою понад 650 тонн.

Про результати перевірки буде повідомлено додатково.

Раніше у міжнародному аеропорту «Бориспіль» під час спільної операції співробітників Київської митниці та СБУ упереджено незаконне ввезення понад пів мільйона пачок сигарет, а це 10 тонн підакцизного товару, на загальну суму 10 млн грн.

на початку лютого в «Бориспіль» прикордонники виявили понад 2 тонни контрабандних сигарет, що прибули літаком з Об’єднаних Арабських Еміратів.