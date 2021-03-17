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    Африканського їжака, що застряг у батареї, рятувальники визволяли протягом шести годин (фото)

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    Для порятунку використовувалась &laquo;болгарка&raquo; - Африканського їжака, що застряг у батареї, рятувальники визволяли протягом шести годин (фото)
    Для порятунку використовувалась «болгарка»
    Фото: Kyiv Animal Rescue Group

    Тварина постраждала від стресу та перегрівання

    Столичні зоозахисники провели екзотичну рятувальну операцію в одній з квартир Києва. Як повідомляється на сторінці Kyiv Animal Rescue Group, протягом минулої ночі їм довелося витягувати з батареї опалення застряглого їжака.

    Як розповідають фахівці, о першій годині ночі, 13 березня, на диспетчерську Команди порятунку тварин надійшла інформація, що в житловому будинку з вольєра втік африканський їжак і застряг в радіаторі.

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    Африканського їжака, що застряг у батареї, рятувальники визволяли протягом шести годин (фото)
    Африканського їжака, що застряг у батареї, рятувальники визволяли протягом шести годин (фото)
    Африканського їжака, що застряг у батареї, рятувальники визволяли протягом шести годин (фото)
    Африканського їжака, що застряг у батареї, рятувальники визволяли протягом шести годин (фото)
    Африканського їжака, що застряг у батареї, рятувальники визволяли протягом шести годин (фото)
    Африканського їжака, що застряг у батареї, рятувальники визволяли протягом шести годин (фото)

    Прибувши на місце, рятувальники вжили необхідних заходів для охолодження постраждалого та не допустити теплового удару: ізолювали його від розпеченої труби.

    Після чого, за допомогою «болгарки», провели обережне розширення щілини між секціями.

    «Особливу складність в отриманні становило те, що їжак від стресу постійно намагався згорнутися в клубок, що доставляло додаткових складнощів», – кажуть рятувальники.

    Тільки о шостій годині ранку за допомогою додаткових підпірок втікач-невдаха зміг частково висунутися в пророблений отвір та був успішно витягнутий.

    Раніше активісти Kyiv Animal Rescue Group повідомили про виявлення рідкісних кажанів у одному з будинків київського мікрорайону Берківці.

    Нагадаємо, що у Києві під час холодів діє благодійна акція «Нагодуй безпритульну тварину».

    Теги: Київ акція опалення активісти тварини рятувальники
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