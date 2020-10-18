У Києві через прорив труби квартиру залило окропом (відео)



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В результаті затоплення зіпсовані меблі та техніка Скріншот з відео

Помешкання затопило буквально за 20 хвилин

В одному з багатоквартирних будинків Києва після включення опалення прорвало трубу. Про це повідомляють в Telegram-каналі «Вартові Еспресо».

Інцидент стався в житловому будинку за адресою вулиця Вузівська, 4 корпус 1. Через аварію там затопило відразу чотири поверхи. У людей в квартирах залило все гарячою водою. Вона стікала просто зі стелі і по стінах. В результаті зіпсовані меблі і техніка.

За словами мешканки одної з квартир, приміщення затопило буквально за 20 хвилин.

«Залишилося гірлянди включити. У Києві ввімкнули опалення за адресою Вузівська, 4 корпус 1. Затоплено 4 поверхи. Всі квартири залиті гарячою водою, затоплена техніка та меблі», – прокоментували подію у Telegram-каналі.

Нагадаємо, 16 жовтня в Києві розпочали підключення будівель до тепла. Увімкнення опалення усім споживачам відбудеться за сім днів.

До слова, у Києві внаслідок дощу в суботу було підтоплено низку вулиць, та ускладнено рух автомобілів.

Як повідомлялося, 17 жовтня, близько 14.30 у мікрорайоні Лелеківка, що у Кропивницькому пройшов ураган. Як розповідають очевидці, все тривало не більше п’яти хвилин.