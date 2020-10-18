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    У Києві через прорив труби квартиру залило окропом (відео)

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    В результаті затоплення зіпсовані меблі та техніка - У Києві через прорив труби квартиру залило окропом (відео)
    В результаті затоплення зіпсовані меблі та техніка
    Скріншот з відео

    Помешкання затопило буквально за 20 хвилин

    В одному з багатоквартирних будинків Києва після включення опалення прорвало трубу. Про це повідомляють в Telegram-каналі «Вартові Еспресо».

    Інцидент стався в житловому будинку за адресою вулиця Вузівська, 4 корпус 1. Через аварію там затопило відразу чотири поверхи. У людей в квартирах залило все гарячою водою. Вона стікала просто зі стелі і по стінах. В результаті зіпсовані меблі і техніка.

    За словами мешканки одної з квартир, приміщення затопило буквально за 20 хвилин.

    «Залишилося гірлянди включити. У Києві ввімкнули опалення за адресою Вузівська, 4 корпус 1. Затоплено 4 поверхи. Всі квартири залиті гарячою водою, затоплена техніка та меблі», – прокоментували подію у Telegram-каналі.

    Нагадаємо, 16 жовтня в Києві розпочали підключення будівель до тепла. Увімкнення опалення усім споживачам відбудеться за сім днів.

    До слова, у Києві внаслідок дощу в суботу було підтоплено низку вулиць, та ускладнено рух автомобілів.

    Як повідомлялося, 17 жовтня, близько 14.30 у мікрорайоні Лелеківка, що у Кропивницькому пройшов ураган. Як розповідають очевидці, все тривало не більше п’яти хвилин.

    Київ опалення
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