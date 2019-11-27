Суд дозволив знести чотири поверхи «будинку-монстра» на Подолі



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Будинок на вул. Нижній Вал, 27-29 зведено з кричущими порушеннями

Забудовник має за власний рахунок знести самочинну надбудову

Сьогодні, 27 листопада, Господарський суд Києва завершив розгляд справи щодо знесення надбудови житлово-офісного комплексу на вул. Нижній Вал, 27-29 у Києві.

Судом ухвалено рішення, яким зобов’язано відповідача за власний рахунок знести самочинно збудовану надбудову, що збудована вище восьмого надземного поверху будівлі житлово-офісного комплексу. Про це повідомляє Судова влада України.

«Задовольняючи позовні вимоги, суд виходив із того, що ТОВ «Пателі лізинг» здійснює самочинне будівництво, оскільки надбудова у житлово-офісному комплексі на земельній ділянці у м. Києві на вул. Нижній Вал, 27-29, будується без отримання вихідних даних та відповідних дозволів на будівельні роботи, а також з суттєвим порушенням державних будівельних норм (ДБН), інших державних стандартів з питань будівництва та всупереч позитивним комплексним висновкам державної експертизи ДП «Укрдержбудекспертиза», - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, столична влада заявила, що надбудовані поверхи так званого «будинку-монстру» на Подолі загрожують безпеці потенційних мешканців будівлі. Зокрема, забудовники порушили норми безпеки, не врахували ступінь вогнестійкості, про що свідчать висновки столичного управління ДСНС. На верхніх надбудованих поверхах будинку не передбачено розташування квартир.

Депутатка Київради, членкиня Постійної комісії Київської міської ради з питань містобудування, архітектури та землекористування Ольга Балицька підкреслила, що забудовник здійснив кричущі порушення законодавства: пам’яткоохоронного, земельного, містобудівного.

«Але що найважливіше – ця будівля є порушенням Конституції України і права кожної людини на життя. Експерти-забудовники стверджують, що якщо заселити цю будівлю із надбудованими поверхами – вона просто впаде в метрополітен. Це кричуще порушення, і це порушення робить забудовник», – зазначила Балицька.

Нагадаємо, що справа «будинку-монстру» на Подолі розглядається з грудня 2014 року, коли Київська міська рада звернулася до суду Господарського суду Києва із позовом до ТОВ «Пателі Лізинг» про зобов’язання знести надбудовані поверхи, які збудовані з відхиленням від затвердженої (погодженої) проектної документації, за рахунок відповідача.



