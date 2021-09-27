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    Американська компанія інвестує в Київську область $170 млн

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    Київщина працює над тим,&nbsp;щоб налагодити якісну комунікацію з інвесторами - Американська компанія інвестує в Київську область $170 млн
    Київщина працює над тим, щоб налагодити якісну комунікацію з інвесторами
    Фото з відкритих джерел

    Під Києвом будується новий логістичний комплекс

    Американська компанія Amstar планує інвестувати у столичний регіон $170 млн. Ці кошти будуть спрямовані в будівництво нового логістичного комплексу у селі Гурівщина. Про це повідомив очільник Київської обласної державної адміністрації Василь Володін.

    «Залучення інвестицій є пріоритетом у роботі команди з двох ключових причин. По-перше, це потужна передумова для розвитку області. По-друге, це створення нових робочих місць для наших людей. Саме тому спільно з Агенцією регіонального розвитку Київської області працюємо над тим, щоб налагодити якісну комунікацію з інвесторами. Один із прикладів – це компанія Amstar. Вони вже почали будувати на території Дмитрівської громади логістичний комплекс», – сказав Володін.

    Загалом інвестор планує на 55 га землі побудувати приміщення загальною площею 340 тис. кв. м.

    Після завершення проєкту близько 2 тисяч жителів регіону зможуть працевлаштуватись.

    Як відомо, інвестпроект на 170 млн доларів на Київщині був під загрозою зриву через зміни Генерального плану села Гурівщина, про що великого інвестора і власника 55 га не повідомили. Завдяки втручанню Верховної Ради інвестор успішно отримав містобудівні умови і обмеження.

    Нагадаємо, законом України «Про державну підтримку інвестиційних проєктів зі значними інвестиціями в Україні» передбачено підтримку проєктів з інвестиціями понад 20 млн євро.

    Також серед обов'язкових вимог до проєктів – не менш як 80 робочих місць із зарплатою, що буде більшою за середню у регіоні на 15%.

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    Теги: інвестиції будівництво Київщина
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    Американська компанія інвестує в Київську область $170 млн