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    Економіка та фінанси

    Шмигаль назвав найзатребуваніші серед інвесторів галузі в Україні

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    Збільшення потоку інвестицій допоможе зміцнити економіку країни - Шмигаль назвав найзатребуваніші серед інвесторів галузі в Україні
    Збільшення потоку інвестицій допоможе зміцнити економіку країни
    Фото з відкритих джерел

    За словами прем'єра «інвестняні» отримали заявки майже на $2 млрд

    UkraineInvest, по закону про «інвестнянь», відзвітував про заявки на суму в майже $2 млрд. Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль на своїй сторінці в Facebook.

    За словами прем'єра, в цю суму входять інвестиційні проєкти в агропереробку – 9 проєктів на $534 млн. В цілому переробна промисловість і виробництво — це ще 9 проєктів на $516 млн.

    «Україна активно рухається від сировинної економіки до країни, яка переробляє продукцію у себе і залишає тут додану вартість. Також заплановані 5 проєктів з логістики на $531 млн. До сфери транспорту і туризму відносяться проєкти на $138 млн. Відповідні ініціативи - це тільки початок реалізації нової інвестиційної стратегії Уряду», – резюмував Шмигаль.

    Нагадаємо, законом України «Про державну підтримку інвестиційних проєктів зі значними інвестиціями в Україні» передбачено підтримку проєктів з інвестиціями понад 20 млн євро.

    Також серед обов'язкових вимог до проєктів – не менш як 80 робочих місць із зарплатою, що буде більшою за середню у регіоні на 15%.

    Вперше про програму «інвестиційна няня» президент Володимир Зеленський та тодішній очільник уряду Олексій Гончарук заявив на економічному форумі в швейцарському в Давосі в січні 2020 року.

    Проєкт «інвестняня»: з тими, хто вкладає в Україну понад $100 млн, держава укладає пряму інвестиційну угоду, яка базується на англійському праві, і надає персонального «опікуна» від Кабінету міністрів України, який володіє п’ятьма мовами та допомагає розв'язувати складні питання в режимі 24 години на добу і сім днів на тиждень. Це стосується і іноземних, і українських інвесторів

    Кабінет міністрів ухвалив усі необхідні підзаконні акти для впровадження закону про «інвестнянь». Потенційні інвестори можуть подавати відповідні заявки.

    Теги: економіка інвестиції промисловість держава Україна Facebook Денис Шмигаль
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    Шмигаль назвав найзатребуваніші серед інвесторів галузі в Україні