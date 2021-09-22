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    Зеленський запропонував главі Microsoft розширити присутність в Україні

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    Володимир&nbsp;Зеленський запросив президента корпорації Microsoft Бреда Сміта відвідати Україну - Зеленський запропонував главі Microsoft розширити присутність в Україні
    Володимир Зеленський запросив президента корпорації Microsoft Бреда Сміта відвідати Україну
    фото: president.gov.ua

    Глава держави закликав компанію Microsoft розглянути можливості для створення інфраструктури дата-центру Azure в Україні

    Президент України Володимир Зеленський обговорив з головою корпорації Microsoft Бредом Смітом розширення присутності компанії в Україні. Про це повідомляє пресслужба глави держави.

    «Ми будуємо цифрову державу, і нам надзвичайно важливо, щоб дані українців зберігалися на хмарних сервісах на території України», – зазначив Зеленський.

    Глава держави закликав компанію Microsoft розглянути можливості для створення інфраструктури дата-центру Azure в Україні.

    Співрозмовники обговорили шляхи поглиблення співпраці та реалізації спільних проєктів.

    «Ми зацікавлені в подальшому розширенні присутності корпорації Microsoft в Україні та поглибленні співпраці в контексті цифрової трансформації нашої країни», – наголосив Зеленський.

    Він поінформував співрозмовника про здобутки України у впровадженні цифровізації та перспективи розвитку національного ринку ІТ. Було відзначено, що в Україні створюється один з найкращих податкових і правових режимів для IT-компаній.

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    Зеленський і Сміт обговорили залучення компанії Microsoft до розробки системи електронного голосування на виборах, а також продуктів з використанням технологій штучного інтелекту.

    Крім того, на зустрічі йшлося про налагодження взаємодії у сфері розробки антикорупційних програм для органів влади в Україні, протидії дезінформації та кібербезпеки.

    На завершення Зеленський запросив президента корпорації Microsoft відвідати Україну.

    До слова, президент України Володимир Зеленський сьогодні виступить з трибуни 76-ї сесії Генеральної асамблеї ООН у Нью-Йорку.

    Теги: США інвестиції технології Володимир Зеленський Україна президент Microsoft
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    Зеленський запропонував главі Microsoft розширити присутність в Україні