Зеленський запропонував главі Microsoft розширити присутність в Україні

Глава держави закликав компанію Microsoft розглянути можливості для створення інфраструктури дата-центру Azure в Україні

Президент України Володимир Зеленський обговорив з головою корпорації Microsoft Бредом Смітом розширення присутності компанії в Україні. Про це повідомляє пресслужба глави держави.

«Ми будуємо цифрову державу, і нам надзвичайно важливо, щоб дані українців зберігалися на хмарних сервісах на території України», – зазначив Зеленський.

Глава держави закликав компанію Microsoft розглянути можливості для створення інфраструктури дата-центру Azure в Україні.

Співрозмовники обговорили шляхи поглиблення співпраці та реалізації спільних проєктів.

«Ми зацікавлені в подальшому розширенні присутності корпорації Microsoft в Україні та поглибленні співпраці в контексті цифрової трансформації нашої країни», – наголосив Зеленський.

Він поінформував співрозмовника про здобутки України у впровадженні цифровізації та перспективи розвитку національного ринку ІТ. Було відзначено, що в Україні створюється один з найкращих податкових і правових режимів для IT-компаній.

Зеленський і Сміт обговорили залучення компанії Microsoft до розробки системи електронного голосування на виборах, а також продуктів з використанням технологій штучного інтелекту.

Крім того, на зустрічі йшлося про налагодження взаємодії у сфері розробки антикорупційних програм для органів влади в Україні, протидії дезінформації та кібербезпеки.

На завершення Зеленський запросив президента корпорації Microsoft відвідати Україну.

До слова, президент України Володимир Зеленський сьогодні виступить з трибуни 76-ї сесії Генеральної асамблеї ООН у Нью-Йорку.