Апеляційний суд виправдав догхантера Святогора

Суд визнав невинним живодера, який сам зізнавався у вбивстві собак

Київський апеляційний суд підтвердив рішення Шевченківського районного суду, який у січні 2021 року виніс виправдувальний вирок догхантеру Олексію Святогору, якого обвинувачували у закликах до розправи над бездомними тваринами. Про це повідомив на своїй сторінці у Facebook засновник організації UAnimals Олександр Тодорчук.

«Святогора виправдали. Суд назвав невинним живодера, який роками ходив на телебачення і в прямому ефірі розповідав про вбивство собак. Живодера, який ледь не сам зізнається у вбивстві тисяч безпритульних тварин. Справедливості в Україні немає», – написав він.

Святогор відомий як догхантер, який вбив понад 500 бродячих тварин, про що сам публічно заявляв. Свої дії чоловік аргументував тим, що так він начебто позбавляє собак важкого життя на вулиці.

Святогор підозрювався у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2, ч. 3 ст. 300 (виготовлення або розповсюдження творів, що пропагують культ насильства і жорстокості) Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, в червні 2018 року в Києві Святогора арештували без права внесення застави. Пізніше суд змінив йому запобіжний захід на цілодобовий домашній арешт.

17 серпня 2018 року прокуратура передала справу Святогора в суд.

У січні 2021 року Шевченківський районний суд Києва виправдав Святогора.

Це рішення було оскаржене в апеляційному суді.