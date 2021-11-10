Вигул собак: оприлюднено список порід, за які можна отримати величезний штраф

Уряд затвердив перелік небезпечних порід собак

Кабінет міністрів України на засіданні в середу, 10 листопада, затвердив перелік небезпечних порід собак. Про це йдеться у матеріалах засідання уряду.

До списку увійшли понад 50 порід собак, власники яких під час реєстрації або перереєстрації зобов’язані застрахувати відповідальність за збитки третім особам.

До переліку потрапили кавказька та східноєвропейська вівчарка, доберман, мастиф, кане-корсо, кангал, ротвейлер, бульмастиф, бульдог, вовкодав та інші.

Із повним списком можна ознайомитись у документі:

Зазначимо, що в Україні було прийнято закон про нові правила утримання тварин. У листопаді документ набув чинності. Закон передбачає підвищені штрафи за вигул без поводка та намордника, а також за неприбирання собачих екскрементів. Санкції передбачені і за утримання незареєстрованих собак та вигул їх у громадських місцях.

В перший раз за порушення можна обмежитися попередженням. Або ж, якщо порушення серйозне, громадянину може бути виписано штраф 170−340 грн. Злісних порушників, які попалися повторно протягом року, чекає штраф 340−510 грн.

Якщо ж через вигул собаки без поводка та намордника постраждав хтось із перехожих або було завдано шкоди майну, на господаря можуть накласти штраф 1700−3400 гривень. Якщо власник собаки – посадова особа, то штраф буде збільшено до 3400−5100 гривень. Тварина при цьому буде конфіскована.

Також у законі з'явилася стаття про те, кому забороняється заводити домашніх улюбленців. Заборона накладається на тих, хто був засуджений за жорстоке поводження з тваринами, та діє протягом 10 років після винесення вироку.