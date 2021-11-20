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    Мінекології Ізраїлю проти мишоловок: гризуни помирають у муках

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    Мінекології Ізраїлю виступило проти мишоловок - Мінекології Ізраїлю проти мишоловок: гризуни помирають у муках
    Мінекології Ізраїлю виступило проти мишоловок
    фото з відкритих джерел

    Мінекології Ізраїлю має намір пояснити населенню, що спіймані в пастку довго страждають перед смертю

    Мінекології Ізраїлю розпочало широкомасштабну роз'яснювальну кампанію, покликану скоротити використання клейких мишоловок (липка мишоловка).

    Відомство випустило ролик, у якому наочно показано, як діє така пастка. Диктор за кадром із тривогою в голосі пояснює, що гризуни, птахи та інші дрібні тварини, потрапляючи в пастку, помирають від спраги, голоду, одним словом, у страшних муках.

    У ролику обіграно, що в івриті слова «незбагненно» та «зловити» мають один корінь, сенс якого - «ловити». На цій грі слів побудовано пояснення, що «розум не ловить» всієї дикості становища, у якому гризуна треба зловити, а не знущатися. Диктор закликає використовувати мишоловки-клітки (мишоловка-живоловка – на відео також продемонстрований спосіб її дії), щоб ловити і відпускати гризунів на волю.

    У мінекології Ізраїлю також закликали не використовувати самостійно отрути для позбавлення від гризунів, оскільки з цими речовинами можуть працювати лише кваліфіковані фахівці, а неправильне поводження з хімікатами може створити загрозу навіть людям.

    У мінекології Ізраїлю вказали, що роз'яснювальною кампанією займається урядова агенція з реклами (ЛАПАМ). Вказується, що матеріали розподілені таким чином, щоб охопити якнайбільше населення. Крім того, окремий напрямок у кампанії – арабський та ультрарелігійний сектори.

    До слова, лабораторні миші надали вченим безліч здогадок про причини і перебіг найрізноманітніших хвороб – від раку і діабету до COVID-19. Але коли мова йшла про психічні захворювання, гризунів зазвичай не вважали дуже помічними – надто відрізняються їхні мізки від людських, щоб на них можна було щось досліджувати.

    Але нове дослідження, яке провели науковці зі Школи медицини Вашингтонського університету у Сент-Луїсі, показало, що між мізками людей та мишей є певні схожості, причому не лише у тому, як вони працюють, а й у тому, як вони дають збій.

    Теги: Ізраїль тварини птахи населення
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    Мінекології Ізраїлю проти мишоловок: гризуни помирають у муках