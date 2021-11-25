Їсть і пропагує собачатину. Зоозахисники закликали бойкотувати заклади московського ресторатора в Києві

Президент російського ресторанного холдингу Buldozer Group пропагує страви з собачого м'яса

Столичні зоозахисники закликають бойкотувати мережу ресторанів у Києві російського ресторанного холдингу Buldozer Group через любов його президента, москвича Олександра Орлова до собачого м’яса. Про це написала на своїй сторінці у Facebook засновниця та керівниця громадської організації URSA, яка бореться проти жорстокого поводження з тваринами, Ярослава Коба.

Вона оприлюднила сторіз з інстаграма Орлова. У Москві він насолоджується стравами із собачого м’яса та розповідає, як корисно їсти собак.

«Якщо що, гроші живодеру я більше не понесу, якою б голодною не була. Я не хочу, щоб ця людина мала бізнес у моїй країні, яка нещодавно ухвалила закон про запобігання жорстокому поводженню –та прагне гуманності», - написала зоозахисниця.

Вона закликала бойкотували ресторани Орлова в Києві: «Риба Пила», Queen Country Club, Eshak, Frou Frou.

Як повідомляв «Главком», у січні 2021 Шевченківський районний суд Києва виніс виправдувальний вирок догхантеру Олексію Святогору

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