Арахамія: рішення щодо застосування в Україні медичного канабісу майже готове

Питання щодо легалізації канабісу у медичних цілях було одним з пунктів «опитування Зеленського»

Питання легалізації медичного канабісу планують врегулювати нормативними актами Кабміну

Лідер фракції «Слуга народу» Давид Арахамія розповів про майбутні рішення щодо застосування в Україні медичного канабісу.

Про це він сказав, відповідаючи на питання щодо реалізації результатів опитування президента та відповідних законодавчих ініціатив, пише «Уніан».

Арахамія зазначив, що рішення стосовно застосування медичного канабісу вже «майже готове».

«Ви ж розумієте, що таке медичний канабіс. Ми не кажемо про вирощування в Україні і таке інше. І ми вирішили, що можемо без законопроєкту, а актами Кабміну, фактично, вирішити це питання. Так званий червоний рецепт – це всі опіати, вони йдуть за «червоним рецептом». Додати просто в цей список всі ліки, яких потребують онкохворі та інші», – сказав він.

За словами Арахамії, пропонується розширити список цих препаратів, і протестувати такий механізм допомоги хворим протягом трьох-чотирьох місяців.

«Я вважаю, що це не буде викликати ніяких проблем... Тоді вже можемо розглядати безпосередньо в парламенті питання локалізації – тобто, виробництва цих ліків на території України. А поки що можна використовувати імпортні препарати», – пояснив Арахамія.

Нагадаємо, питання щодо легалізації канабісу у медичних цілях було одним з пунктів «опитування Зеленського».

За даними служби «Рейтинг», таку ініціативу підтримує 70% українців.

Пізніше голова парламентської фракції «Слуга народу» Давид Арахамія повідомив, що робоча група вже напрацьовує законопроєкт щодо можливої легалізації медичного канабісу в Україні.

На думку голови Верховної Ради Дмитра Разумкова, українське суспільство наразі не готове до легалізації короткоствольної зброї, проституції та декриміналізації легких наркотиків.