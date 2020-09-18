«Армію» хворих на коронавірус поповнили ще майже 300 киян



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Одна з причин високої захворюваності в Києві - недотримання карантинних заходів

За минулу добу в Києві від коронавірусу померли вісім людей

За минулу добу, 17 вересня, у Києві коронавірус виявлено у 291 особи. Від початку епідемії у Києві підтверджено 18740 випадків захворювання на Covid-19.

За попередню добу, 16 вересня, у столиці було виявлено 379 хворих на коронавірус.

Про це свідчать дані системи моніторингу поширення епідемії коронавірусу РНБО.

Від початку епідемії у Києві одужали 5742 людини (за добу 141), померли 304 осіб (за добу 8).

У Київській області зафіксовано 7476 випадків захворювання на Covid-19. За добу кількість хворих зросла на 134 особи. За попередню добу збільшення складало 135 осіб. Від початку епідемії одужали від коронавірусу 4889 осіб (за добу 38), померли 150 людей (за добу 4).

Загалом в Україні підтверджено 169472 випадки захворювання на Covid-19. Протягом 17 вересня зафіксовано ще 3228 хворих на коронавірус.

Нагадаємо, станом на 17 вересня у Києві було підтверджено 18449 випадків захворювання на Covid-19. За добу виявлено ще 379 хворих на коронавірус.

У Київській області було зафіксовано 7342 випадки захворювання на Covid-19. За добу кількість хворих зросла на 135 осіб.

Головний санітарний лікар Віктор Ляшко не виключає стрімкого зростання захворюваності на Covid-19 в Україні.

Напередодні у ВООЗ заявили, що темпи поширення коронавірусу у Європі дуже тривожні.