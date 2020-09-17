Статистика невтішна: коронавірус виявлено ще у 379 киян



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Завантаженість київських лікарень хворими на коронавірус зростає

Минулої доби у Києві від коронавірусу померли п'ять людей

За минулу добу, 16 вересня, у Києві виявлено ще 379 хворих на коронавірус. Від початку епідемії у Києві підтверджено 18449 випадків захворювання на Covid-19.

За попередню добу, 15 вересня, у столиці було виявлено 356 хворих на коронавірус.

Про це свідчать дані системи моніторингу поширення епідемії коронавірусу РНБО.

Від початку епідемії у Києві одужали 5601 людина (за добу 82), померли 296 осіб (за добу 5).

У Київській області зафіксовано 7342 випадки захворювання на Covid-19. За добу кількість хворих зросла на 135 осіб. За попередню добу збільшення складало 128 осіб. Від початку епідемії одужали від коронавірусу 4851 особа (за добу 46), померли 146 людей (за добу 4).

Загалом в Україні підтверджено 166244 випадки захворювання на Covid-19. Протягом 16 вересня зафіксовано ще 3584 хворих на коронавірус.

Як повідомлялося, станом на 16 вересня у Києві було підтверджено 18070 випадків захворювання на Covid-19. За добу кількість хворих на коронавірус у столиці збільшилася на 356 осіб.

У Київській області було зафіксовано 7207 випадок захворювання на Covid-19. За добу кількість хворих зросла на 128 осіб.

За минулу добу у світі коронавірус виявили у понад 305 тисяч осіб. Таким чином за час пандемії зареєстровано вже більше 30 мільйонів випадків захворювання.

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