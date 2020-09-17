ВООЗ: темпи поширення коронавірусу у Європі дуже тривожні



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Кількість випадків зараження коронавірусом в світі вже перевищила 30 млн

Представник ВООЗ попередив, що навіть невелике скорочення термінів обов’язкового карантину може істотно прискорити темпи поширення коронавірусу

Голова європейського департаменту Всесвітньої організації охорони здоров’я (ВООЗ) Ханс Клюге попередив про «тривожні» темпи поширення Covid-19 в Європі.

Про це він заявив в контексті скорочення деякими країнами термінів самоізоляції потенційно заражених людей, пише ABC News.

Представник ВООЗ попередив, що навіть невелике скорочення термінів обов’язкового карантину може істотно прискорити темпи поширення коронавірусу, які, за його словами, в Європі виросли до «тривожних» показників.

Минулого тижня Франція на тлі другої хвилі пандемії скоротила терміни самоізоляції для людей, які контактували із зараженими Covid-19, з 14 до семи днів.

Кількість випадків зараження коронавірусом в світі перевищила 30 млн. З початку пандемії померло понад 945 тисяч осіб.