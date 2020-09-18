Коронавірус атакує: в Україні за добу 3228 нових хворих



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В Україні щодня виявляють понад 3 тис. хворих на коронавірус

Минулої доби в Україні від коронавірусу померли 68 людей

В Україні за минулу добу, 17 вересня, коронавірусне захворювання підтвердили ще у 3228 людей. Це на 356 випадків менше, ніж днем раніше (3584).

Про це свідчать дані системи моніторингу поширення епідемії коронавірусу Ради нацбезпеки та оборони України.

Одужали за минулу добу – 1573 особи (днем раніше – 1589), померли 68 – (60).

Загалом від початку пандемії станом на ранок 18 вересня в країні, за офіційними даними, заразилося коронавірусом 169472 людини, одужали 75486 осіб, летальних випадків – 3468.

Нагадаємо, від початку епідемії станом на ранок 17 вересня в країні, за офіційними даними, було підтверджено 166244 випадки Covid-19.

Головний санітарний лікар Віктор Ляшко не виключає стрімкого зростання захворюваності на Covid-19 в Україні.

Напередодні у ВООЗ заявили, що темпи поширення коронавірусу у Європі дуже тривожні.