Атака дронів на житловий будинок у Києві: під завалами люди

Інформація щодо загиблих внаслідок атаки уточнюється

У результаті атаки дронами-камікадзе в Шевченківському районі столиці стався вибух в житловому будинку. На даний час із нього врятовані 18 людей. Про це повідомляє міський голова Віталій Кличко.

«За попередньою інформацією, двоє мешканців залишаються під завалами. Рятувальні роботи тривають», – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що станом на зараз триває гасіння зруйнованих будівельних конструкцій та розбір завалів. Чи є загиблі – уточнюється.

Нагадаємо, 17 жовтня на світанку у Києві прогриміли потужні вибухи.

Згодом стало відомо, що російські окупанти атакували Київ дронами-камікадзе. У результаті атаки дронами у Шевченківському районі Києва виникла пожежа в нежитловій будівлі. Ушкоджені кілька житлових будинків. Згодом стало відомо про влучання по житловому будинку.

Як відомо, триває 236 доба повномасштабної війни Росії проти України. Противник намагається утримати тимчасово захоплені території, зосереджує зусилля на спробах стримування дій Сил оборони на окремих напрямках, разом з тим намагається вести наступальні дії на Бахмутському та Авдіївському напрямках. Ворог обстрілює позиції наших військ вздовж усієї лінії зіткнення, здійснює інженерне обладнання оборонних позицій та рубежів на окремих напрямках та веде повітряну розвідку. Порушуючи норми Міжнародного гуманітарного права, закони та звичаї ведення війни, завдає ударів по критичній інфраструктурі та помешканнях цивільного населення.