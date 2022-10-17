Фотокор AFP зафіксував атаку дронів на Київ з неймовірно близької відстані

Повітряна тривога у столицію через ворожі дрони тривала 188 хвилин

Сьогодні вранці під час чергової атаки рашистів на столицю фотокореспондент інформаційного агентства AFP зробив кадри з неймовірно близької відстані. На фото зафіксовано проліт дрона-камікадзе та наслідки його атаки.

Ранкова атака дронів на Київ Yasuyoshi Chiba / AFP

Ранкова атака дронів на Київ Yasuyoshi Chiba / AFP

Атака дронів на Київ

Зазначимо, що повітряна тривога у Києві сьогодні тривала три години вісім хвилин.

Нагадаємо, 17 жовтня на світанку у Києві прогриміли потужні вибухи.

Згодом стало відомо, що російські окупанти атакували Київ дронами-камікадзе. У результаті атаки дронами у Шевченківському районі Києва виникла пожежа в нежитловій будівлі. Ушкоджені кілька житлових будинків.

Як відомо, триває 236 доба повномасштабної війни Росії проти України. Противник намагається утримати тимчасово захоплені території, зосереджує зусилля на спробах стримування дій Сил оборони на окремих напрямках, разом з тим намагається вести наступальні дії на Бахмутському та Авдіївському напрямках. Ворог обстрілює позиції наших військ вздовж усієї лінії зіткнення, здійснює інженерне обладнання оборонних позицій та рубежів на окремих напрямках та веде повітряну розвідку. Порушуючи норми Міжнародного гуманітарного права, закони та звичаї ведення війни, завдає ударів по критичній інфраструктурі та помешканнях цивільного населення.