Атака Києва дронами-камікадзе: у столиці спалахнула пожежа
Ушкоджені кілька житлових будинків та нежитлова будівля
Російські окупанти атакували Київ дронами-камікадзе. Про це повідомили голова Офісу президента Андрій Єрмак і мер Києва Віталій Кличко.
У результаті атаки дронами у Шевченківському районі Києва виникла пожежа в нежитловій будівлі.
«Працюють пожежні підрозділи. Ушкоджені кілька житлових будинків. Медики - на місці. Інформацію про постраждалих уточнюємо», – повідомив Кличко.
Єрмак зазначив, що такі дії російських окупантів схожі на агонію.
«Нам потрібно більше систем ППО і якомога швидше. В нас немає часу на повільні дії. Більше зброї для захисту неба і знищення ворога. Так і буде», – заявив голова Офісу президента.
Нагадаємо, 17 жовтня на світанку у Києві прогриміли потужні вибухи.
Мешканці столиці зафіксували атаку дронів на Київ.
Повітряна тривога була оголошена у Києві о 6:23.
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