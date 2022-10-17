Атака Києва дронами-камікадзе: у столиці спалахнула пожежа

Ушкоджені кілька житлових будинків та нежитлова будівля

Російські окупанти атакували Київ дронами-камікадзе. Про це повідомили голова Офісу президента Андрій Єрмак і мер Києва Віталій Кличко.

У результаті атаки дронами у Шевченківському районі Києва виникла пожежа в нежитловій будівлі.

«Працюють пожежні підрозділи. Ушкоджені кілька житлових будинків. Медики - на місці. Інформацію про постраждалих уточнюємо», – повідомив Кличко.

Єрмак зазначив, що такі дії російських окупантів схожі на агонію.

«Нам потрібно більше систем ППО і якомога швидше. В нас немає часу на повільні дії. Більше зброї для захисту неба і знищення ворога. Так і буде», – заявив голова Офісу президента.

Нагадаємо, 17 жовтня на світанку у Києві прогриміли потужні вибухи.

Мешканці столиці зафіксували атаку дронів на Київ.

Повітряна тривога була оголошена у Києві о 6:23.