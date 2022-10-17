Головна Київ Новини
search button user button menu button

Атака дронами. Що відбувається в Києві: фото, відео (оновлюється)

Надія Клочко
glavcom.ua
Атака дронами. Що відбувається в Києві: фото, відео (оновлюється)
Дрони-камікадзе атакували Київ вранці 17 жовтня
фото ілюстраційне

Під час атаки іранськими дронами-камікадзе росіяни влучили по житловому будинку в Шевченківському районі Києва

Сьогодні, 17 жовтня, вранці Росія атакувала Київ дронами-камікадзе. Перші вибухи у Києві прогриміли на світанку, невдовзі після оголошення повітряної тривоги. 

Згодом мер Києва Віталій Кличко повідомив, що російські окупанти атакували Київ дронами-камікадзе. У результаті атаки дронами у Шевченківському районі Києва виникла пожежа в нежитловій будівлі. Ушкоджені кілька житлових будинків. 

10.00 – стало відомо, що в результаті атаки дронами-камікадзе в Шевченківському районі столиці стався вибух в житловому будинку. На даний час із нього врятовані 18 людей. 

10. 30 – президент України Володимир Зеленський опублікував відео наслідків влучання ворожого дрона-камікадзе в житловий будинок Києва. Відео глава держави опублікував у соцмережах.

Голова Офісу президента Андрій Єрмак заявив, що дії російських окупантів схожі на агонію. «Нам потрібно більше систем ППО і якомога швидше. В нас немає часу на повільні дії. Більше зброї для захисту неба і знищення ворога. Так і буде», – заявив він. 

Міський голова Віталій Кличко показав уламок одного з дронів-камікадзе, які сьогодні зранку атакували Київ.

Після восьмої години у Києві пролунала ще низка вибухів

Навчальні заклади Києві на тлі російської атаки перейшли на дистанційне навчання

Попри ранкову атаку рашистів на Київ, усі поїзди вирушають з Києва та прибувають до столиці за графіком. В «Укрзалізниці» повідомили, що головний вокзал міста відчинено для пасажирів із квитками, підземні укриття працюють, очікування на рейс можливе в укриттях.

Також, як зазначається у повідомленні, посадка та висадка пасажирів на станціях Київ-Пасажирський та Дарниця здійснюється через підземні переходи.

«Кільцева електричка продовжує рух столицею чітко за розкладом», – додали в «Укрзалізниці».

Внаслідок рашистської атаки дронами-камікадзе на столицю у центрі перекрито рух на кількох вулицях (між Хрещатиком та Цирком). Про це повідомив радник голови МВС Антон Геращенко. в ефірі телеканалу «Київ».

Станом на 9:00 по Києву зафіксовано чотири прильоти

«Ворог продовжує атакувати. Підтверджено влучання по житловому будинку в Шевченківському районі. Наразі інформація про постраждалих уточнюється», – йдеться в повідомленні КМДА. 

Тим часом українці у соцмережах висловлюють своє обурення через сьогоднішню атаку Росії по Києву іранськими дронами-камікадзе. Люди закликають розірвати дипломатичні відносини з Іраном, який надає зброї державі-аресорці. 

Нагадаємо, триває 236 доба повномасштабної війни Росії проти України. Противник намагається утримати тимчасово захоплені території, зосереджує зусилля на спробах стримування дій Сил оборони на окремих напрямках, разом з тим намагається вести наступальні дії на Бахмутському та Авдіївському напрямках. Ворог обстрілює позиції наших військ вздовж усієї лінії зіткнення, здійснює інженерне обладнання оборонних позицій та рубежів на окремих напрямках та веде повітряну розвідку. Порушуючи норми Міжнародного гуманітарного права, закони та звичаї ведення війни, завдає ударів по критичній інфраструктурі та помешканнях цивільного населення. 

Читайте також: 

Теги: війна Київ

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Уламок одного з дронів-камікадзе, який сьогодні вранці атакував столицю
Атака на Київщину: з’явилося відео збиття дрона
Сьогодні, 08:15
Кличко показав уламок дрона-камікадзе, який сьогодні атакував Київ (фото)
Кличко показав уламок дрона-камікадзе, який сьогодні атакував Київ (фото)
Сьогодні, 08:42
Атака дронів на Київ: перекрито рух на кількох вулицях
Атака дронів на Київ: перекрито рух на кількох вулицях
Сьогодні, 09:01

Новини

Удар по житловому будинку в Києві: Зеленський показав жахливі наслідки (відео)
Удар по житловому будинку в Києві: Зеленський показав жахливі наслідки (відео)
Полювання на «Шахіда». Арестович зізнався, що «теж хотів стрельнути»
Полювання на «Шахіда». Арестович зізнався, що «теж хотів стрельнути»
Атака дронами. Що відбувається в Києві: фото, відео (оновлюється)
Атака дронами. Що відбувається в Києві: фото, відео (оновлюється)
Атака дронів на житловий будинок у Києві: під завалами люди
Атака дронів на житловий будинок у Києві: під завалами люди
Фотокор AFP зафіксував атаку дронів на Київ з неймовірно близької відстані
Фотокор AFP зафіксував атаку дронів на Київ з неймовірно близької відстані
Що робити людям, які запізнилися на поїзд через тривогу: інструкція «Укрзалізниці»
Що робити людям, які запізнилися на поїзд через тривогу: інструкція «Укрзалізниці»

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
124K
ЗСУ вперше у світі знищили нову російську зенітно-ракетну систему
43K
Путінський радник та ідеолог Глазьєв несподівано прозрів
37K
У Києві прогриміли потужні вибухи
28K
Мобілізовані розстрілюють зеків: окупант розповів, як працюють «заградзагони» (аудіо)
27K
Вибухи в Києві: перші деталі від Кличка
25K
Українські хакери залишили без електроенергії російську область (відео)

Новини

За добу ЗСУ відбили дев’ять ворожих атак на Донеччині – Генштаб
Сьогодні, 07:11
ЗСУ відбили 13 ворожих атак на Донеччині – Генштаб
15 жовтня, 06:54
Скандал із Starlink та заяви Путіна. П'ять головних новин дня
14 жовтня, 21:00
США припинять підтримувати Україну, злякавшись ядерної зброї – як ЗМІ окупантів заспокоюють росіян
14 жовтня, 14:19
ЗСУ вдарили по 19 базах і трьох пунктах управління окупантів – Генштаб
14 жовтня, 07:11
Російські війська деградують, наступ може припинитися – ISW
14 жовтня, 06:25

Прес-релізи

Закриті публічні реєстри: 91 % представників бізнесу не схвалює обмеження доступу до відкритих даних
Закриті публічні реєстри: 91 % представників бізнесу не схвалює обмеження доступу до відкритих даних
8 жовтня, 11:58
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2022, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту