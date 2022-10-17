Атака дронами. Що відбувається в Києві: фото, відео (оновлюється)

Під час атаки іранськими дронами-камікадзе росіяни влучили по житловому будинку в Шевченківському районі Києва

Сьогодні, 17 жовтня, вранці Росія атакувала Київ дронами-камікадзе. Перші вибухи у Києві прогриміли на світанку, невдовзі після оголошення повітряної тривоги.

Згодом мер Києва Віталій Кличко повідомив, що російські окупанти атакували Київ дронами-камікадзе. У результаті атаки дронами у Шевченківському районі Києва виникла пожежа в нежитловій будівлі. Ушкоджені кілька житлових будинків.

10.00 – стало відомо, що в результаті атаки дронами-камікадзе в Шевченківському районі столиці стався вибух в житловому будинку. На даний час із нього врятовані 18 людей.

10. 30 – президент України Володимир Зеленський опублікував відео наслідків влучання ворожого дрона-камікадзе в житловий будинок Києва. Відео глава держави опублікував у соцмережах.

Голова Офісу президента Андрій Єрмак заявив, що дії російських окупантів схожі на агонію. «Нам потрібно більше систем ППО і якомога швидше. В нас немає часу на повільні дії. Більше зброї для захисту неба і знищення ворога. Так і буде», – заявив він.

Міський голова Віталій Кличко показав уламок одного з дронів-камікадзе, які сьогодні зранку атакували Київ.

Після восьмої години у Києві пролунала ще низка вибухів.

Навчальні заклади Києві на тлі російської атаки перейшли на дистанційне навчання.

Попри ранкову атаку рашистів на Київ, усі поїзди вирушають з Києва та прибувають до столиці за графіком. В «Укрзалізниці» повідомили, що головний вокзал міста відчинено для пасажирів із квитками, підземні укриття працюють, очікування на рейс можливе в укриттях.

Також, як зазначається у повідомленні, посадка та висадка пасажирів на станціях Київ-Пасажирський та Дарниця здійснюється через підземні переходи.

«Кільцева електричка продовжує рух столицею чітко за розкладом», – додали в «Укрзалізниці».

Внаслідок рашистської атаки дронами-камікадзе на столицю у центрі перекрито рух на кількох вулицях (між Хрещатиком та Цирком). Про це повідомив радник голови МВС Антон Геращенко. в ефірі телеканалу «Київ».

Станом на 9:00 по Києву зафіксовано чотири прильоти.

«Ворог продовжує атакувати. Підтверджено влучання по житловому будинку в Шевченківському районі. Наразі інформація про постраждалих уточнюється», – йдеться в повідомленні КМДА.

Тим часом українці у соцмережах висловлюють своє обурення через сьогоднішню атаку Росії по Києву іранськими дронами-камікадзе. Люди закликають розірвати дипломатичні відносини з Іраном, який надає зброї державі-аресорці.

Нагадаємо, триває 236 доба повномасштабної війни Росії проти України. Противник намагається утримати тимчасово захоплені території, зосереджує зусилля на спробах стримування дій Сил оборони на окремих напрямках, разом з тим намагається вести наступальні дії на Бахмутському та Авдіївському напрямках. Ворог обстрілює позиції наших військ вздовж усієї лінії зіткнення, здійснює інженерне обладнання оборонних позицій та рубежів на окремих напрямках та веде повітряну розвідку. Порушуючи норми Міжнародного гуманітарного права, закони та звичаї ведення війни, завдає ударів по критичній інфраструктурі та помешканнях цивільного населення.