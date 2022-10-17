Атака на Київ: «Укрзалізниця» поінформувала, чи будуть зміни у графіку поїздів

Росія сьогодні вранці атакувала Київ дронами-камікадзе

Попри ранкову атаку рашистів на Київ, усі поїзди вирушають з Києва та прибувають до столиці за графіком. Про це йдеться у повідомленні пресслужби «Укрзалізниці».

У компанії повідомили, що головний вокзал міста відчинено для пасажирів із квитками, підземні укриття працюють, очікування на рейс можливе в укриттях.

Також, як зазначається у повідомленні, посадка та висадка пасажирів на станціях Київ-Пасажирський та Дарниця здійснюється через підземні переходи.

«Кільцева електричка продовжує рух столицею чітко за розкладом», – додали в «Укрзалізниці».

Нагадаємо, 17 жовтня на світанку у Києві прогриміли потужні вибухи.

Згодом стало відомо, що російські окупанти атакували Київ дронами-камікадзе. У результаті атаки дронами у Шевченківському районі Києва виникла пожежа в нежитловій будівлі. Ушкоджені кілька житлових будинків.

Як відомо, триває 236 доба повномасштабної війни Росії проти України. Противник намагається утримати тимчасово захоплені території, зосереджує зусилля на спробах стримування дій Сил оборони на окремих напрямках, разом з тим намагається вести наступальні дії на Бахмутському та Авдіївському напрямках. Ворог обстрілює позиції наших військ вздовж усієї лінії зіткнення, здійснює інженерне обладнання оборонних позицій та рубежів на окремих напрямках та веде повітряну розвідку. Порушуючи норми Міжнародного гуманітарного права, закони та звичаї ведення війни, завдає ударів по критичній інфраструктурі та помешканнях цивільного населення.