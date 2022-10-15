Як росіяни надурили американські санкції. Скандальне розслідування Reuters

Американська фірма постачала необхідне виробнику російських ракет. Остання транзакція – вересень-2021

Після анексії Росією Криму у 2014 році, американським компаніям заборонили співпрацювати з ММЗ «Авангард» (Московський машинобудівний завод «Авангард», – «Главком»), державною компанією, що виготовляє ракети для системи протиповітряної оборони С-400 – однієї з найдосконалішого виду російської зброї.

Та згодом захід відчув певне занепокоєння. Після того, як Анкара, отримала цю російську систему, США виключили Туреччину, члена НАТО, зі спільної програми винищувачів у 2019 році.

Але навіть тоді, коли США вживали заходів з метою послаблення бізнесу ММЗ «Авангард», американська технологічна компанія Extreme Networks (EXTR.O) постачала ММЗ «Авангард» комп’ютерне мережеве обладнання для його офісних ІТ-систем. Це підтверджують електронні листи та інші відомості й записи, з якими ознайомилась аґенція Reuters. Крім того, її представники провели інтерв’ю з інсайдерами.

Компанія Extreme у відповідь заявила, що на основі інформації, наданої інформаційною аґентцією, вона вважає, що обладнання «можливо» було продано ММЗ «Авангард» за допомогою певного «сурогатного» покупця. Extreme повідомила й те, що обладнання було продане без її відома. А ще її представники заявили, не надавши, однак, необхідних доказів, що посередник у Росії був «співучасником» у постачанні своєї продукції через підставну компанію. Компанія заявила, що відзвітує про результати цих підозрілих продажів владі США.

Після того, як 24 лютого Росія розпочала так звану спеціальну операцію, українська влада звинуватила її у розгортанні ракет, виготовлених ММЗ «Авангард», проти наземних цілей, і у тому, що ракети ММЗ «Авангард» вбили щонайменше 30 мирних жителів під час ​​атаки на гуманітарну колону на околиці Запоріжжя минулого місяця. Ні у Кремлі, ні в ММЗ «Авангард» не відповіли і не прокоментували поставлених їм запитань. «Власник» ММЗ «Авангард», компанія «Алмаз-Антей», також не дає жодних коментарів.

Згідно із бізнес-записами, перевіреними Reuters, у період з 2017 по 2021 рік ММЗ «Авангард» отримала обладнання від Extreme для своїх ІТ-систем на суму понад пів мільйона доларів. Це високошвидкісні комутатори та програмне забезпечення.

Записи також показують, що угоди проходили через корпорацію під Москвою, і, незважаючи на те, що двоє співробітників Extreme висловили певне занепокоєння, продажі все ж продовжувалися.

Те, що російська військова компанія, визначена Вашингтоном як загрозлива, продовжує купувати американське комп’ютерне обладнання, є прикладом того, як західні країни, можливо, переоцінили свою здатність задушити російську економіку заборонами на експорт і торговими санкціями. Це викриває і те, наскільки російська військова машина залежить від високотехнологічного обладнання США.

У квітні, через шість тижнів після вторгнення Росії в Україну, працівник компанії Extreme подав внутрішню скаргу, стверджуючи, що компанія продавала товари й іншим російським виробникам військового обладнання. «У системах зв’язку російських військових кораблів використовується обладнання компанії Extreme», – йдеться у скарзі.

Розслідування, проведене компанією, не знайшло нічого, що би підтверджувало будь-яку з претензій, аж поки аґенція Reuters цього місяця не звернула увагу компанії на «нові факти». Компанія заявила, що припинила роботу у Росії ще у березні, додавши, що згодом вона запустила процес звільнення незадоволених працівників через низьку продуктивність.

Компанія Extreme, яка торгує на біржі NASDAQ і має штаб-квартиру у Моррісвіллі, штат Північна Кароліна, заслужила солідну репутацію у Штатах і є офіційним партнером Національної футбольної ліги. НФЛ відмовилась коментувати цю статтю.

Розслідування Reuters, проведене у серпні, виявило, що хоча США та їхні союзники і заборонили експорт високотехнологічної продукції до Росії, спробувавши таким чином завдати шкоди її оборонній промисловості, а багато технологічних компаній оголосили про припинення експорту до Росії, потік запчастин для комп’ютерів російським клієнтам так і не припинився.

Наша розповідь – про те, як компанія Extreme постачала свою продукцію ММЗ «Авангард» і щонайменше двом іншим російським військовим компаніям. Базується вона на інтерв’ю з трьома інсайдерами, а також на огляді представниками Reuters документів за п’ять років до 2021-го. Документи включають записи про продажі та обмін електронною поштою між працівниками Extreme, клієнтами та дистриб’юторами. Про поставки тут повідомляється вперше. Міністерство торгівлі США, яке керує експортними обмеженнями, відмовилося коментувати цю історію.

«Треба було користуватися прикриттям»

Російським компаніям, у тому числі з військової сфери, не залишається жодного вибору, окрім як купувати іноземне обладнання для створення комп’ютерних мереж, необхідних для сучасного бізнесу. Внутрішнє виробництво мережевого обладнання у Росії дуже обмежене.

Компанія Extreme, заснована 1996 року, є доволі молодим гравцем у галузі комп’ютерних мереж. Минулоріч її дохід склав $1,1 млрд, у порівнянні з $50 млрд Cisco Systems.

Однак, за словами Алекса Хендерсона, аналітика Needham and Company, невеличка Extreme є «доволі вагомим конкурентом». Згідно із записами компанії, збройні сили США і NASA використовують апаратне забезпечення та підтримку саме Extreme. Тому компанія створила значний маркетинговий профіль.

Компанія Extreme постачала свою продукцію ММЗ «Авангард» і щонайменше двом іншим російським військовим компаніям фото з відкритих джерел

У Росії Extreme також має доволі престижних клієнтів, як-от Міністерство охорони здоров'я, Федеральний пенсійний фонд і Московський державний університет імені Ломоносова. Згідно із документами, з якими вдалося ознайомитися Reuters, серед покупців техніки Extreme був не лише ММЗ «Авангард», але й велика російська військова суднобудівна компанія та виробник високотехнологічної оборонної електроніки.

Один із документів свідчить, що у 2016-му російські замовники придбали обладнання на $41,5 млн. Reuters не змогла визначити загального обсягу продажів Extreme компаніям, які потрапили під санкції, чи військовим компаніям, оскільки наразі незрозуміло, чи були транзакції, окрім тих, що стосуються ММЗ «Авангард», здійснені під прикриттям. У своїй заяві для Reuters Extreme стверджує, що не повідомляє про доходи, отримані у конкретних країнах.

За словами двох інсайдерів, у Росії Extreme підтримувала контакти зі своїми клієнтами з метою допомоги у розробці складних мереж. Кожен клієнт або потенційний покупець мав власного менеджера по роботі з клієнтами та був зазначений у внутрішніх записах продажів. Фактичний продаж, однак, здійснювався через уповноважених посередників.

Extreme у своїй заяві Reuters заявила, що рідко надає послуги прямого встановлення. Зазначається, що таких контрактів з ДЕМЗ (Димитровський експериментально-механічний завод) і ММЗ «Авангард» у неї немає.

Також компанія заявляє, що веде «тверду політику» і не співпрацює з організаціями, що потрапили під санкції. Однак додає, що не завжди їй повідомляють кінцевого споживача, особливо коли продукція продається через так званих «стокових» дистриб’юторів.

Extreme назвала одного з цих дистриб’юторів. Це фірма RRC (Дистриб’ютор ІТ-обладнання з 1992 року). І заявила також, що вважає RRC «співучасником» у схемі постачання ММЗ «Авангард». RRC і його кіпрська материнська компанія BD Enterprise Networking не відповіли Reuters на прохання це прокоментувати.

Як зазначили троє інсайдерів, які володіють інформацією про поставки, для російських військових компаній обладнання Extreme мало значну перевагу: на відміну від більших конкурентів, Extreme не потребує підписки на обслуговування та частих оновлень програмного забезпечення. «Їхнє обладнання цілком автономне. Воно працює без ліцензії і вам навіть не потрібно підключатися до Інтернету», – сказав про нього один із інсайдерів. Інша особа заявила: використання цього обладнання означає, що «вам не потрібно боятися, що ваша система перестане працювати через рішення США відключити вас від неї».

Extreme у свою чергу заявила, що «автономна модель» не є унікальною для компанії, але визнала, що вона стала відносно рідкісною.

У Росії ні для кого не було секретом, що ММЗ «Авангард» використовує техніку Extreme. Наприкінці 2019 року через російську онлайн-платформу державних закупівель виробник ракет оголосив тендер, заявивши, що йому потрібні запчастини для комп’ютерних мереж компанії Extreme. Компанія не стала заперечувати цього факту, але сказала, що їй не обов’язково було знати про такий тендер.

Документи підтверджують, що за кілька місяців до цього, влітку 2019 року, посередник зв’язався з представництвом Extreme у Росії із проханням поради щодо модернізації мережі для ракетної компанії. «Ми працюємо над рішенням для замовника ММЗ «Авангард. Мені сказали, що я можу звернутися до вас за допомогою», – написав працівник посередника в електронному листі системному інженеру Extreme від 28 червня 2019 року.

Щойно обладнання прибуло до Москви, Extreme скерувала штатного інженера в офіс ММЗ «Авангард» для допомоги у забезпеченні безперебійної установки, сказав один з інсайдерів, знайомих з поставками. Агенції Reuters компанія Extreme заявила: ми не володіємо записами про те, що працівник Extreme встановлював обладнання на ММЗ «Авангард». Коли справа дійшла до обробки замовлень ММЗ «Авангард», ім’я виробника ракет не фігурувало у записах Extreme. Натомість московські працівники Extreme зазначили, що, згідно з електронними листами та записами про продажі, а також за словами трьох інсайдерів, замовлення були розміщені компанією ТОВ ДЕМЗ.

«Треба було прикриватися, тому що російська компанія внесена до чорного списку у США», – сказав один із інсайдерів. З липня 2014 року, коли міністерство фінансів США внесло материнську компанію «Алмаз-Антей» у список «заблокованих» юридичних осіб, американським компаніям було заборонено вести справи з ММЗ «Авангард». Міністерство фінансів відмовилося коментувати цю історію.

ММЗ «Авангард» почав купувати продукцію Extreme у грудні 2017 року і відтоді була замаскований під прикриттям ДЕМЗ, що підтверджують ділові записи Extreme та електронні листи й інші документи, з якими вдалося ознайомилась Reuters. Остання транзакція з використанням прикриття за допомогою ДЕМЗ, ідентифікована Reuters, відбулася у вересні 2021 року. Загалом записи показують, що за цей період Extreme відправила таким чином товарів на суму близько $645 тис.

Коли справа дійшла до обробки замовлень ММЗ «Авангард», ім’я виробника ракет не фігурувало у записах Extreme фото з відкритих джерел

Extreme заявила: тепер ми вважаємо, що наше обладнання могло бути придбано через «підставну компанію». Також вона підтвердила, що в обліковому записі ДЕМЗ перераховані покупки продукції на суму приблизно $645 тис.

ТОВ ДЕМЗ – це невелика компанія, розташована у Дмитрові, місті неподалік Москви. У російських реєстрах генеральним директором зазначено Володимира Маркова. По телефону Марков сказав, що ДЕМЗ, який виробляв інструменти для обслуговування вагонів, припинив свою діяльність ще у 2016 році. Керівник заявив також, що ніколи не чув про компанію Extreme або про те, щоби ДЕМЗ купував обладнання в Extreme для себе чи від імені когось іншого.

Очевидна хитрість – на поверхні. Керівники ДЕМЗ, зазначені у записах клієнтів Extreme, з якими ознайомились Reuters, насправді були працівниками виробника ракет, які надали свої адреси електронної пошти ММЗ «Авангард». Вони навіть включили електронні адреси компанії «Авангард», коли подали заявку на доступ до порталу обслуговування клієнтів Extreme. Один із цих людей відмовився від коментарів. З іншим не вдалося зв’язатися. У деяких документах також зазначено mmza.ru – доменне ім’я ММЗ «Авангард» як передбачувану веб-адресу ДЕМЗ.

В останній день 2019 року, коли замовлення ДЕМЗ проходило через систему затвердження Extreme, менеджер із продажу Extreme, який працював у Північній Кароліні, надіслав електронного листа до російського дистриб’ютора RRC із запитанням про доменне ім’я: «Чи могли би ви сказати, у яких стостунках перебувають ДЕМЗ і mmza.ru?» Працівник компанії-дистриб'ютора відповів, що mmza.ru є «доменом замовника». Більше – жодних уточнень. Наступне повідомлення вказує на те, що продаж відбувся.

Приблизно через рік, маючи справу з іншим набором замовлень ДЕМЗ, працівник з внутрішнього відділу відповідності Extreme в Ірландії помітив домен mmza.ru у документах продажу та дослідив його. «Це посилання веде безпосередньо на https://mmzavangard.ru/, який є підрядником оборонної компанії, що, як видається, спеціалізується на ракетних системах «земля-повітря». Нам слід провести подальший розгляд, перш ніж прийняти остаточне рішення», – повідомив співробітник відділу із врегулювання питань в електронному листі від 11 листопада 2020 року. Extreme не відповіла на цей електронний лист.

«Хороші новини»

Один з працівників Extreme наказав російському офісу, щоби ДЕМЗ заповнив форму з метою підтвердження відсутності кінцевого військового споживача: тобто про те, що обладнання не буде перепродане для будь-яких військових цілей і що воно не буде передане жодній із підсанкційних компаній.

Менш ніж за тиждень після повідомлення від працівника Extreme Reuters побачила листа на дві сторінки, який засвідчує, що кінцевий користувач не підпадає під санкції та не використовуватиме обладнання Extreme у спосіб, заборонений законодавством США. За словами одного з інсайдерів, документ із нерозбірливим підписом та синьою печаткою ДЕМЗ був надісланий до служби врегулювання питань компанії Extreme.

Згідно з самодекларацією, бізнес ДЕМЗ не мав нічого спільного з ракетами. Скоріше, мова йшла про «комплектуючі для металообробних робіт, пов’язаних із будівництвом заміських будинків». За словами колишнього генерального директора Маркова, ДЕМЗ ніколи не виробляв таких компонентів і на момент підписання листа не здійснював діяльність.

«Щойно отримав відповідь від нашої команди з постачання щодо замовлень ДЕМЗ з хорошими новинами. Продажі можуть пройти», – написав менеджер із Північної Кароліни 25 листопада. «Дякуємо», – написав регіональний директор Extreme з питань Північної та Східної Європи.

ММЗ «Авангард» купував американське обладнання через підставну фірму, але особливо не приховуючи, хто є кінцевим отримувачем фото з відкритих джерел

Фахівці з експортного контролю США повідомили Reuters, що самодекларації можуть бути корисними для визначення законності клієнта. Однак, натрапивши на «червоний прапорець», «ви зупиняєте або відкладаєте транзакцію, ви не пропонуєте спосіб надати ще більше неправдивої інформації чи якийсь обхідний шлях», – сказав Джеймс Фуллер, колишній спеціальний агент Міністерства торгівлі США. Extreme у своїй заяві для Reuters підтвердила, що її внутрішній спеціаліст із відділу врегулювання питань запитав і отримав самодекларацію. Компанія додала, що має «інші способи перевірки наявності «червоних прапорців».

Суднобудування

Згідно з документами, які потрапили у розпорядження Reuters, Extreme постачала ІТ-обладнання й іншим російським військовим компаніям. Однією з них була United Shipbuilding Corp., яка має штаб-квартиру у Санкт-Петербурзі та керує цілим рядом російських верфей, виробляючи все: від фрегатів і до підводних човнів. Як і ММЗ «Авангард», United Shipbuilding перебуває у списку компаній, заблокованих Мінфіном США з липня 2014 року.

Ще однією компанією був «Концерн Морінформсистем-Агат» – виробник радіолокаційних та інших військових електронних систем. Згідно з отриманими документами, даними публічного тендера від липня 2020 року, та інформацією від інсайдерів, «Агат» користувався обладнанням від Extreme для деяких своїх систем, які згодом були встановлені на військових кораблях United Shipbuilding.

Extreme повідомила Reuters, що у неї немає записів про продаж своєї продукції United Shipbuilding або «Агату». Російські компанії не відповіли на запити про коментарі.

В електронному листуванні United Shipbuilding чітко зазначається як клієнт компанії Extreme. У квітні 2020 року посередник зв’язався з офісом Extreme у Москві, аби надати план, розроблений посередником щодо модернізації центру обробки даних United Shipbuilding. Російський інженер з Extreme відповів наступного дня, вказавши на кілька елементів, які можна було би видалити із запропонованого дизайну. «Окрім цього, все правильно», – написав інженер Extreme в електронному листі.

Джерело: Reuters

Переклад: Вікторія Романчук