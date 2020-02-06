  1. Головна
  2. Київ
  3. Новини
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Аварії на мережі: частина киян залишилася без води (адреси)

    • Розсилка
    Аварії на мережі: частина киян залишилася без води (адреси)

    Київводоканал планує за добу відновити водопостачання

    У четвер, 6 лютого, на мережі холодного водопостачання у Києві сталася низка аварій.

    Про це повідомляє пресслужба Київводоканалу.

    Наразі ремонтні бригади працюють над локалізацією та ліквідацією пошкоджень на мережі.

    Тимчасово відсутнє водопостачання за адресами:

    • вул. Юрія Іллєнка, 5, 7, 9
    • вул. Богдана Хмельницького, 9, 9А, 16, 9Б, 9В, 10, 11
    • вул. Пушкінська, 12А, 12Б
    • вул. Петра Курінного, 5, 7, 9
    • вул. Гната Юри, 11

    Орієнтовний строк ліквідації пошкоджень - 1 доба, повідомляє Київводоканал і просить вибачення за тимчасові незручності.

    Нагадаємо, 5 лютого через пошкодження на мережі холодного водопостачання була відсутня вода у будинках на п’яти вулицях столиці.

    Крім того, 5 лютого Київводоканал проводив аварійно-відновлювальні роботи на водоводі діаметром 1400 мм від насосної водопровідної станції «Виноградар». У зв'язку з цим було часткове зниження тиску в зовнішній розподільчій мережі житлових масивів: Південна Борщагівка, Микільська Борщагівка, Святошин,  Академмістечко, Біличі, Новобіличі, Нивки, Пуща-Водиця.

    До слова, мешканці Києва стали економніше витрачати воду. 

    Київводоканал активізував  проекти з переобладнання водопровідних насосних станцій і переходу на очищення води гіпохлоритом натрію замість хлору. Тільки в останні три роки переобладнано було 7 артезіанських водопровідних станцій

     

    Київ вода Київводоканал ремонт аварія водопостачання
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ