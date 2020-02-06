Аварії на мережі: частина киян залишилася без води (адреси)
Київводоканал планує за добу відновити водопостачання
У четвер, 6 лютого, на мережі холодного водопостачання у Києві сталася низка аварій.
Про це повідомляє пресслужба Київводоканалу.
Наразі ремонтні бригади працюють над локалізацією та ліквідацією пошкоджень на мережі.
Тимчасово відсутнє водопостачання за адресами:
- вул. Юрія Іллєнка, 5, 7, 9
- вул. Богдана Хмельницького, 9, 9А, 16, 9Б, 9В, 10, 11
- вул. Пушкінська, 12А, 12Б
- вул. Петра Курінного, 5, 7, 9
- вул. Гната Юри, 11
Орієнтовний строк ліквідації пошкоджень - 1 доба, повідомляє Київводоканал і просить вибачення за тимчасові незручності.
Нагадаємо, 5 лютого через пошкодження на мережі холодного водопостачання була відсутня вода у будинках на п’яти вулицях столиці.
Крім того, 5 лютого Київводоканал проводив аварійно-відновлювальні роботи на водоводі діаметром 1400 мм від насосної водопровідної станції «Виноградар». У зв'язку з цим було часткове зниження тиску в зовнішній розподільчій мережі житлових масивів: Південна Борщагівка, Микільська Борщагівка, Святошин, Академмістечко, Біличі, Новобіличі, Нивки, Пуща-Водиця.
До слова, мешканці Києва стали економніше витрачати воду.
Київводоканал активізував проекти з переобладнання водопровідних насосних станцій і переходу на очищення води гіпохлоритом натрію замість хлору. Тільки в останні три роки переобладнано було 7 артезіанських водопровідних станцій