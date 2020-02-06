Аварії на мережі: частина киян залишилася без води (адреси)



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Київводоканал планує за добу відновити водопостачання

У четвер, 6 лютого, на мережі холодного водопостачання у Києві сталася низка аварій.

Про це повідомляє пресслужба Київводоканалу.

Наразі ремонтні бригади працюють над локалізацією та ліквідацією пошкоджень на мережі.

Тимчасово відсутнє водопостачання за адресами:

вул. Юрія Іллєнка, 5, 7, 9

вул. Богдана Хмельницького, 9, 9А, 16, 9Б, 9В, 10, 11

вул. Пушкінська, 12А, 12Б

вул. Петра Курінного, 5, 7, 9

вул. Гната Юри, 11

Орієнтовний строк ліквідації пошкоджень - 1 доба, повідомляє Київводоканал і просить вибачення за тимчасові незручності.

Нагадаємо, 5 лютого через пошкодження на мережі холодного водопостачання була відсутня вода у будинках на п’яти вулицях столиці.

Крім того, 5 лютого Київводоканал проводив аварійно-відновлювальні роботи на водоводі діаметром 1400 мм від насосної водопровідної станції «Виноградар». У зв'язку з цим було часткове зниження тиску в зовнішній розподільчій мережі житлових масивів: Південна Борщагівка, Микільська Борщагівка, Святошин, Академмістечко, Біличі, Новобіличі, Нивки, Пуща-Водиця.

До слова, мешканці Києва стали економніше витрачати воду.

Київводоканал активізував проекти з переобладнання водопровідних насосних станцій і переходу на очищення води гіпохлоритом натрію замість хлору. Тільки в останні три роки переобладнано було 7 артезіанських водопровідних станцій