У будинках на п’яти вулицях Києва зникла вода (адреси)
Київводоканал обіцяє за добу ліквідувати пошкодження
У середу, 5 лютого, на мережі холодного водопостачання у Києві сталася низка аварій.
Про це повідомляє пресслужба Київводоканалу.
Наразі ремонтні бригади працюють над локалізацією та ліквідацією пошкоджень на мережі.
Тимчасово відсутнє водопостачання за адресами
- бул. Дружби Народів, 26/1
- вул. Івана Мар'яненка, 7, 9, 14
- вул. Академіка Заболотного, 8, 28
- пр-т. Академіка Глушкова, 6
- пр-т. Правди, 47
«Ремонтні бригади Київводоканалу вже працюють над локалізацією та ліквідацією пошкоджень. Орієнтовний строк виконання робіт - 1 доба. Ми робимо все можливе, аби відновити водопостачання якомога швидше», - повідомили у Київводоканалі.
До слова, мешканці Києва стали економніше витрачати воду.
Київводоканал активізував проекти з переобладнання водопровідних насосних станцій і переходу на очищення води гіпохлоритом натрію замість хлору. Тільки в останні три роки переобладнано було 7 артезіанських водопровідних станцій.