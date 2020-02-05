У будинках на п’яти вулицях Києва зникла вода (адреси)



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Київводоканал обіцяє за добу ліквідувати пошкодження

У середу, 5 лютого, на мережі холодного водопостачання у Києві сталася низка аварій.

Про це повідомляє пресслужба Київводоканалу.

Наразі ремонтні бригади працюють над локалізацією та ліквідацією пошкоджень на мережі.

Тимчасово відсутнє водопостачання за адресами

бул. Дружби Народів, 26/1

вул. Івана Мар'яненка, 7, 9, 14

вул. Академіка Заболотного, 8, 28

пр-т. Академіка Глушкова, 6

пр-т. Правди, 47

«Ремонтні бригади Київводоканалу вже працюють над локалізацією та ліквідацією пошкоджень. Орієнтовний строк виконання робіт - 1 доба. Ми робимо все можливе, аби відновити водопостачання якомога швидше», - повідомили у Київводоканалі.

До слова, мешканці Києва стали економніше витрачати воду.

Київводоканал активізував проекти з переобладнання водопровідних насосних станцій і переходу на очищення води гіпохлоритом натрію замість хлору. Тільки в останні три роки переобладнано було 7 артезіанських водопровідних станцій.