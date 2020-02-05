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    Новини

    У будинках на п’яти вулицях Києва зникла вода (адреси)

    • Розсилка
    У будинках на п’яти вулицях Києва зникла вода (адреси)

    Київводоканал обіцяє за добу ліквідувати пошкодження

    У середу, 5 лютого, на мережі холодного водопостачання у Києві сталася низка аварій.

    Про це повідомляє пресслужба Київводоканалу.

    Наразі ремонтні бригади працюють над локалізацією та ліквідацією пошкоджень на мережі.

    Тимчасово відсутнє водопостачання за адресами

    • бул. Дружби Народів, 26/1
    • вул. Івана Мар'яненка, 7, 9, 14
    • вул. Академіка Заболотного, 8, 28
    • пр-т. Академіка Глушкова, 6
    • пр-т. Правди, 47

    «Ремонтні бригади Київводоканалу вже працюють над локалізацією та ліквідацією пошкоджень. Орієнтовний строк виконання робіт - 1 доба. Ми робимо все можливе, аби відновити водопостачання якомога швидше», - повідомили у Київводоканалі.

    До слова, мешканці Києва стали економніше витрачати воду. 

    Київводоканал активізував  проекти з переобладнання водопровідних насосних станцій і переходу на очищення води гіпохлоритом натрію замість хлору. Тільки в останні три роки переобладнано було 7 артезіанських водопровідних станцій.

    Київ вода Київводоканал ремонт аварія водопостачання
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