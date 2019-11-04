Кияни стали менше споживати води



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Мешканці столиці стали більш економними

Мешканці Києва стали економніше витрачати воду. Про це повідомляє Київводоканал на своїй сторінці у Facebook.

За його даними, сьогодні середньостатистичний киянин споживає приблизно 140 літрів води на добу. Торік ця цифра була значно більшою – близько 200 літрів, а 10-15 років тому однією людиною витрачалося біля 400 літрів води на добу.

«Схоже, в цілому ми таки стали більш економними», - зазначили у Київводоканалі.

У компанії додали, що економним вважається споживання на рівні 100-120 літрів на добу.

Нагадаємо, Київводоканал активізував проекти з переобладнання водопровідних насосних станцій і переходу на очищення води гіпохлоритом натрію замість хлору. Тільки в останні три роки переобладнано було 7 артезіанських водопровідних станцій.

У Київводоканалі зазначили, що кінцева якість води, яку отримує споживач, також залежить від стану внутрішньобудинкових мереж, які можуть експлуатуватися десятиріччями і у більшості випадків потребують заміни. Слідкувати за станом труб всередині житлового будинку має керуюча компанія.

До слова, Київводоканал заявив, що готовий до роботи у зимовий період.

Зазначається, що для того, щоб в осінньо-зимовий період системи водопостачання та відведення стоків працювали безперебійно, спеціалісти Київводоканалу заздалегідь ретельно готують обладнання для роботи взимку.

Підготовка включає ремонт водопровідних і каналізаційних мереж, повну перевірку Дніпровської та Деснянської водопровідних станцій (профілактичний огляд станцій, поточний ремонт зовнішніх мереж теплофікації, камер, труб та колодязів, ремонт запірної арматури, теплотрас, встановлення нових світильників тощо), реконструкцію насосних станцій, вузлів знезараження та проведення ремонту приміщень.