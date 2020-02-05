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    Через аварію на мешканців восьми житлових масивів чекають проблеми з водою

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    Через аварію зменшиться тиск подачі води - Через аварію на мешканців восьми житлових масивів чекають проблеми з водою
    Через аварію зменшиться тиск подачі води

    Київводоканал проводить ремонтні роботи на проспекті Правди, 100

    У середу, 5 лютого, можливе часткове зниження тиску водопостачання декількох житлових масивів Києва. Про це попереджає Київводоканал.

    «З 10:00 до 18:00 у зв’язку з виконанням аварійно-відновлювальних робіт на водоводі діаметром 1400 мм від насосної водопровідної станції «Виноградар» можливе часткове зниження тиску в зовнішній розподільчій мережі житлових масивів: Південна Борщагівка, Микільська Борщагівка, Святошин,  Академмістечко, Біличі, Новобіличі, Нивки, Пуща-Водиця», - йдеться в повідомленні. 

    Місце виконання аварійно-відновлювальних робіт - проспект Правди, 100.

    Також повідомляється, що у ніч на 5 лютого підрозділи Київводоканалу ліквідували аварійну ситуацію на каналізаційному колекторі діаметром 200 мм по вулиці Глибочицькій.

    «Роботи ускладнювались тим, що в місці пошкодження розташовані трамвайні колії. Аби не припиняти трамвайний рух і не завдавати незручностей киянам за сприяння Київпастрансу було прийнято рішення провести аварійно-відновлювальні роботи у нічний час. Роботи завершили 5 лютого о 5 ранку», - розповіли у Київводоканалі.

    Водопостачання та водовідведення споживачів не припинялось.

    До слова, мешканці Києва стали економніше витрачати воду. 

    Київводоканал активізував  проекти з переобладнання водопровідних насосних станцій і переходу на очищення води гіпохлоритом натрію замість хлору. Тільки в останні три роки переобладнано було 7 артезіанських водопровідних станцій.

    Київ вода Київводоканал ремонт аварія водопостачання
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