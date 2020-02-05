Через аварію на мешканців восьми житлових масивів чекають проблеми з водою



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Через аварію зменшиться тиск подачі води

Київводоканал проводить ремонтні роботи на проспекті Правди, 100

У середу, 5 лютого, можливе часткове зниження тиску водопостачання декількох житлових масивів Києва. Про це попереджає Київводоканал.

«З 10:00 до 18:00 у зв’язку з виконанням аварійно-відновлювальних робіт на водоводі діаметром 1400 мм від насосної водопровідної станції «Виноградар» можливе часткове зниження тиску в зовнішній розподільчій мережі житлових масивів: Південна Борщагівка, Микільська Борщагівка, Святошин, Академмістечко, Біличі, Новобіличі, Нивки, Пуща-Водиця», - йдеться в повідомленні.

Місце виконання аварійно-відновлювальних робіт - проспект Правди, 100.

Також повідомляється, що у ніч на 5 лютого підрозділи Київводоканалу ліквідували аварійну ситуацію на каналізаційному колекторі діаметром 200 мм по вулиці Глибочицькій.

«Роботи ускладнювались тим, що в місці пошкодження розташовані трамвайні колії. Аби не припиняти трамвайний рух і не завдавати незручностей киянам за сприяння Київпастрансу було прийнято рішення провести аварійно-відновлювальні роботи у нічний час. Роботи завершили 5 лютого о 5 ранку», - розповіли у Київводоканалі.

Водопостачання та водовідведення споживачів не припинялось.

До слова, мешканці Києва стали економніше витрачати воду.

Київводоканал активізував проекти з переобладнання водопровідних насосних станцій і переходу на очищення води гіпохлоритом натрію замість хлору. Тільки в останні три роки переобладнано було 7 артезіанських водопровідних станцій.