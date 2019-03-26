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    Авіакомпанія Aigle Azur запускає у квітні рейс Київ – Париж: ціни на квитки стартують від 62 євро

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    Авіакомпанія Aigle Azur запускає у квітні рейс Київ – Париж: ціни на квитки стартують від 62 євро

    На перші числа травня можна купити квитки за 160 євро в обидва боки з ручною поклажею вагою до 10 кг

    Французька авіакомпанія Aigle Azur підтвердила вихід на український ринок з 18 квітня і оголосила ціни на рейс Київ-Париж.

    Рейси виконуватимуться з «Борисполя» в паризький аеропорт «Орлі».

    Польоти будуть здійснюватися тричі на тиждень - середа, п'ятниця, неділя. На лінії використовується літак Airbus A320.

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    В системі бронювання авіакомпанії вже доступні квитки для бронювання. На перші числа травня можна купити квитки за 160 євро в обидва боки з ручною поклажею вагою до 10 кг.

    Авіакомпанія Aigle Azur спеціалізується на чартерних і регулярних рейсах, обслуговує 15 напрямків. У 2018 році перевезла 2 млн пасажирів.

    Слід зазначити між Україною і Францією дії угода, що на лінії Київ-Париж може працювати тільки по одній авіакомпанії від кожної зі сторін, яким дозволено виконувати 14 рейсів на тиждень.

    Зараз рейси між київським аеропортом «Бориспіль» і аеропортом Парижа імені Шарля-де-Голля виконують Air France і МАУ.

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