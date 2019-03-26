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    Українці відпочиватимуть п’ять днів на Великдень

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    Українці відпочиватимуть п’ять днів на Великдень

    У кінці квітня та на початку травня українці зможуть довше відпочити

    В Україні у квітні буде чотири вихідних поспіль з нагоди Великодня, який у 2019 припадає на 28 квітня. Плюс ще один день відпочинку ми отримаємо 1 травня - у День праці.

    Календар на квітень 2019:

    • - загальна кількість календарних днів - 30;
    • - робочі дні - 20;
    • - вихідні у квітні– 10 (6, 7, 13, 14, 20, 21, 27, 28, 29, 30).

    Завдяки Великодню та Дню праці українці будуть відпочивати цілих п'ять днів поспіль - з 27 квітня по 1 травня.

    Довгі вихідні у квітні-травні:

    - 27 квітня – субота, вихідний;

    - 28 квітня – Великдень, неділя, вихідний;

    - 29 квітня – понеділок, вихідний на честь Великодня;

    - 30 квітня – вівторок – вихідний (його українці відпрацюють 11 травня, у суботу);

    - 1 травня – День праці, вихідний.

    Між іншим, вже зараз киян запрошують до майстерні писанкарства. Також зазначимо, що цьогоріч у Києві на Великдень не буде фестивалю писанок.

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