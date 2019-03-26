Українці відпочиватимуть п’ять днів на Великдень



Розсилка ВІДПРАВИТИ

У кінці квітня та на початку травня українці зможуть довше відпочити

В Україні у квітні буде чотири вихідних поспіль з нагоди Великодня, який у 2019 припадає на 28 квітня. Плюс ще один день відпочинку ми отримаємо 1 травня - у День праці.

Календар на квітень 2019:

- загальна кількість календарних днів - 30;

- робочі дні - 20;

- вихідні у квітні– 10 (6, 7, 13, 14, 20, 21, 27, 28, 29, 30).

Завдяки Великодню та Дню праці українці будуть відпочивати цілих п'ять днів поспіль - з 27 квітня по 1 травня.

Довгі вихідні у квітні-травні:

- 27 квітня – субота, вихідний;

- 28 квітня – Великдень, неділя, вихідний;

- 29 квітня – понеділок, вихідний на честь Великодня;

- 30 квітня – вівторок – вихідний (його українці відпрацюють 11 травня, у суботу);

- 1 травня – День праці, вихідний.

Між іншим, вже зараз киян запрошують до майстерні писанкарства. Також зазначимо, що цьогоріч у Києві на Великдень не буде фестивалю писанок.

