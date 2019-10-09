У Київ іде бабине літо



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В Україні знову потеплішає

Сьогодні, 9 жовтня, у Києві у денні години розпочнеться потепління. Про це повідомила синоптик Наталка Діденко.

«…Вдень очікується близько +12 градусів. Щоправда, буде хмарно і навіть невеликий дощ», - написала вона на своїй сторінці у Facebook.

«Але не засмучуйтеся, бо тепло набиратиме обертів», - додала Діденко.

За її прогнозом, вже у неділю, 13 жовтня, всі знову радітимуть сонцю та затишному теплу.

«І схоже, що таки з неділі, з 13-го жовтня, в Україну йде бабине літо! Важливо. На Покрову, День захисника України також очікується чудова погода - без опадів та +17+22 градуси», - каже вона.

Як повідомляв Укргідрометцентр, 9 жовтня погода в Україні буде дещо теплішою, ніж у попередні дні. Температура повітря вдень зросте до +12+18 градусів.

Найтепліше буде на Південному Заході.

8 жовтня у Києві, як і по всій Україні, переважала повітряна маса арктичного походження.