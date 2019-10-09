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    У Київ іде бабине літо

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    У Київ іде бабине літо

    В Україні знову потеплішає

    Сьогодні, 9 жовтня, у Києві у денні години розпочнеться потепління. Про це повідомила синоптик Наталка Діденко.

    «…Вдень очікується близько +12 градусів. Щоправда, буде хмарно і навіть невеликий дощ», - написала вона на своїй сторінці у Facebook.

    «Але не засмучуйтеся, бо тепло набиратиме обертів», - додала Діденко.

    За її прогнозом, вже у неділю, 13 жовтня, всі знову радітимуть сонцю та затишному теплу.

    «І схоже, що таки з неділі, з 13-го жовтня, в Україну йде бабине літо! Важливо. На Покрову, День захисника України також очікується чудова погода - без опадів та +17+22 градуси», - каже вона.

    Як повідомляв Укргідрометцентр, 9 жовтня погода в Україні буде дещо теплішою, ніж у попередні дні. Температура повітря вдень зросте до +12+18 градусів.

    Найтепліше буде на Південному Заході.

    8 жовтня у Києві, як і по всій Україні, переважала повітряна маса арктичного походження.

    прогноз погоди Київ Укргідрометцентр День захисника України повітря
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