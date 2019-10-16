До +25 та без опадів: прогноз погоди в Україні на 16 жовтня



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Вночі та вранці подекуди туман

В Україні у середу, 16 жовтня, очікується тепла погода без опадів, яка утримається і наступні кілька днів.

Про це повідомив Гідрометеорологічний центр.

На заході України невелика хмарність, без опадів, вночі і вранці місцями туман, вітер південний, 5-10 м/с.

Температура повітря вночі +4...+10 градусів, вдень +17...+24 градуси, у Закарпатті +20...+25 градусів. У Карпатах без опадів, температура вночі 0...+5 градусів, вдень +12...+17 градусів.

На півночі України невелика хмарність, без опадів, у Чернігівській і Сумській областях вночі та вранці місцями туман, вітер південний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +5...+10 градусів, вдень +17...+23 градуси.

У центрі України невелика хмарність, без опадів, вночі і вранці туман, вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +5...+11 градусів, удень +17...+23 градуси.

На сході України невелика хмарність, без опадів, вночі і вранці туман, вітер східний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +5...+10 градусів, вдень +16...+23 градуси.

На півдні України невелика хмарність, без опадів, вночі і вранці туман, вітер східний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +5...+12 градусів, у Запорізькій області +3...+8 градусів, удень +17...+24 градуси.

У Криму невелика хмарність, без опадів, вночі і вранці місцями туман, вітер східний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +7...+12 градусів, вдень +19...+24 градуси. У Ялті без опадів. Температура вночі +9...+11 градусів, вдень +21...+23 градуси.

16 жовтня в Києві невелика хмарність, без опадів, вітер південний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +8...+10 градусів, вдень +20...+22 градуси.