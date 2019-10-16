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    Столицю вранці накрив туман: оголошено жовтний рівень небезпеки (фото)

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    На місто опустився туман - Столицю вранці накрив туман: оголошено жовтний рівень небезпеки (фото)
    На місто опустився туман

    На дорогах Києва видимість 200-500 м

    У середу, 16 жовтня, вранці у Києві туман, видимість 200-500 м (I рівень небезпеки, жовтий). Про це попередили в Українському гідрометцентрі.

    Фахівці рекомендують водіям під час керування автомобілем у тумані дотримуватися наступних порад:

    • знизити швидкість руху;
    • при наявності протитуманних фар увімкнути їх спільно з ближнім світлом;
    • тримати безпечну дистанцію з іншими автомобілями;
    • при зупинці увімкнути аварійну світлову сигналізацію;
    • уникати різких маневрів на дорозі.

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    Столицю вранці накрив туман: оголошено жовтний рівень небезпеки (фото)
    Столицю вранці накрив туман: оголошено жовтний рівень небезпеки (фото)
    Столицю вранці накрив туман: оголошено жовтний рівень небезпеки (фото)
    Столицю вранці накрив туман: оголошено жовтний рівень небезпеки (фото)
    Столицю вранці накрив туман: оголошено жовтний рівень небезпеки (фото)

    Нагадаємо, 15-18 жовтня у Києві утримається висока (4 класу) пожежна небезпека. 

    Фахівці закликають киян максимально обережно поводитися з вогнем, особливо в лісопаркових зонах.

    До слова, у суботу, 12 жовтня, у Києві розпочалося бабине літо. Стовпчик термометра піднявся вище +23 градуси. Станом на 15 жовтня бабине літо в столиці вже встановило два температурні рекорди.

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