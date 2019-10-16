Столицю вранці накрив туман: оголошено жовтний рівень небезпеки (фото)



Розсилка ВІДПРАВИТИ

На місто опустився туман

На дорогах Києва видимість 200-500 м

У середу, 16 жовтня, вранці у Києві туман, видимість 200-500 м (I рівень небезпеки, жовтий). Про це попередили в Українському гідрометцентрі.

Фахівці рекомендують водіям під час керування автомобілем у тумані дотримуватися наступних порад:

знизити швидкість руху;

при наявності протитуманних фар увімкнути їх спільно з ближнім світлом;

тримати безпечну дистанцію з іншими автомобілями;

при зупинці увімкнути аварійну світлову сигналізацію;

уникати різких маневрів на дорозі.

Нагадаємо, 15-18 жовтня у Києві утримається висока (4 класу) пожежна небезпека.

Фахівці закликають киян максимально обережно поводитися з вогнем, особливо в лісопаркових зонах.

До слова, у суботу, 12 жовтня, у Києві розпочалося бабине літо. Стовпчик термометра піднявся вище +23 градуси. Станом на 15 жовтня бабине літо в столиці вже встановило два температурні рекорди.